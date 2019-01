Everton ten onder in natte, vijandige ‘leeuwenkooi’

The Den, het stadion van de tweedeklasser, is een begraafplaats voor Premier League-clubs. Aston Villa, Bournemouth, Watford en Leicester City vonden hier afgelopen jaren hun Waterloo. De laatste club uit de hoogste divisie die hier wist te winnen was Southampton, zestien jaar geleden. Het lijkt er zelfs op dat de Engelse voetbalbond zo gecharmeerd is van de cupromantiek in de leeuwenkooi, dat Millwall bij 22 van de 25 afgelopen lotingen een thuiswedstrijd toegewezen kreeg.

En zo liepen Jordan Pickford, Gylfi Sigurdsson en andere sterren uit de Merseyside wat nerveus door de spelerstunnel onder het bord This is Millwall’s Den, een knipoog naar Liverpools This is Anfield. De toeschouwers in het volle stadion zongen mee met The Clash’s Joe Strummer: ‘Cause London is drowning, and I, I live by the river.’ En verdrinken deden The Toffees, toen de hemelpoorten zich openden. Everton probeerde te voetballen, maar de donkerblauwen van Millwall probeerden te winnen.

De wedstrijd begon met een lange, hoge bal van Millwall’s boomlange verdediger Jake Cooper. Er zouden er nog veel volgen, maar de doelmannen kregen weinig werk. En toen Millwall’s Jordan Archer eindelijk iets te doen kreeg, faalde hij: kort voor rust dook hij over een schot van Richarlison heen. Millwall toonde karakter en, opgejaagd door de leeuwenbrul van de fans, scoorde op slag van rust de gelijkmaker. Cooper, wie anders, kopte een voorzet door naar goaltjesdief Lee Gregory die over Pickford heen kopte.

Een kwartier voor tijd herhaalde dit zich: invaller Cenk Tosun schoot Everton weer op voorsprong en twee minuten later scoorde Cooper de gelijkmaker uit een voorzet. Dat deed hij met zijn bovenarm, iets dat niet gezien was door topscheidsrechter Michael Oliver. Langs de lijn wees Everton-manager Marco Silva ziedend op herhalingen die het grote beeldscherm toonden. Na afloop beklaagde de Portugees, die op de wip zit, de beslissing van de FA om VAR alleen in stadions van Premier League-teams te gebruiken.

Het gaf Millwall, dat in 2004 de bekerfinale bereikte en in 2013 de halve, vleugels. Terwijl Everton zich neerlegde bij een replay op het eigen Goodison Park – net als in 2006 gebeurde bij dit bekertreffen – roken de leeuwen bloed. Wetend dat Everton moeite heeft met voorzetten, gooide de thuisclub de bal in de slotseconde maar weer eens voor het doel. Deze viel voor de voeten van de Schot Murray Wallace die ongehinderd binnen schoot. Alles wat Schots blauw was vierde feest, terwijl de regen verdween.

Na het laatste fluitsignaal schopte Everton’s kersverse spelverdeler Andre Gomes de bal uit frustratie in de lucht. Een bekerwedstrijd in de drijfnatte Den van Millwall, een oude dokwerkersclub, zoiets had de huurling van Barcelona niet eerder meegemaakt.