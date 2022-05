Everton boekt nerveuze winst in historisch degradatiegevecht

Matchwinner Richarlison van Everton. Beeld Action Images via Reuters

Supporters bijten op nagels en plukken aan wenkbrauwen, terwijl ballen die in hun midden belanden op mysterieuze wijze verdwijnen. Op het veld schieten Everton-spelers ballen blind weg, als ze niet al geveld zijn door kramp. De klokken op Goodison Park tikken met de minuut langzamer. Everton-manager Frank Lampard krijgt bijkans een hartaanval wanneer de vierde scheidsrechter zeven minuten extra tijd aangeeft, zeven minuten waarin zijn oude club verder kan gaan zoeken naar een gelijkmaker.

Maar Everton weet de 1-0-voorsprong te verdedigen, zodat het de overlevingskansen in de Premier League in eigen hand weet te houden. The Toffees staan nog onder de streep, maar hebben een duel minder gespeeld dan de twee ploegen die twee punten meer hebben: Burnley en Leeds United. De komende drie weken moeten uitwijzen of de oudste club van Liverpool op het hoogste niveau kan blijven spelen. De laatste keer dat Everton degradeerde was in 1951.

Het zijn zware tijden voor het blauwe deel van Merseyside. Everton-fans vrezen dat ze komend seizoen naar uitwedstrijden in Blackpool, Reading en Rotherham moeten reizen. De netelige situatie van een van Engelands grootste clubs is onbegrijpelijk in het licht van de half miljard pond die de Iraanse eigenaar Farhad Moshiri sinds 2016 in de club heeft gepompt. Extra pijnlijk: Marco Silva, een van de vele trainers die in het Moshiri-tijdperk is ontslagen, is net met Fulham naar de Premier League gepromoveerd.

Anderhalf uur durende vuurwerkshow

De Everton-fans steunen hun spelers waar mogelijk. Om de bezoekers te vermoeien, hebben ze zaterdagnacht een anderhalf uur durende vuurwerkshow bij het Hilton Hotel georganiseerd. De plagerij kan niet voorkomen dat de Londenaren in een nerveuze wedstrijd het betere van het spel hebben. Kansen zien de 39.256 toeschouwers amper in de eerste helft. De Evertonians koesteren een hoopvolle statistiek: Chelsea heeft de laatste drie wedstrijden in het klassieke Goodison Park verloren.

Kort na rust geven The Blues een cadeau aan de ploeg van hun oud-manager, Super Frankie. Het is nota bene de ervaren aanvoerder César Azpilicueta die de bal net buiten de eigen zestien verspeelt. De Braziliaanse sluipschutter Richarlison is er snel bij om het buitenkansje te benutten: 1-0. Wat volgt is een belegering van drie kwartier, waarbij Everton-doelman Jordan Pickford uitgroeit tot held door drie fantastische reddingen, daarbij in een geval geassisteerd door beide palen.

De doelman van het nationale team doet dat voor de Howard Kendall Stand, vernoemd naar de clublegende onder wie Everton in de jaren tachtig een glorietijd kende, toen het kampioen werd en de Europa Cup 2 won. Op de oude tribunes kijken helden uit die tijd, Peter Reid en Graeme Sharp, gespannen naar het kunst- en vliegwerk waarmee de blauwe muur overeind blijft. Aan de andere kant van Stanley Park, onderwijl, jaagt buurman Liverpool op de unieke quadruple, vier prijzen in een seizoen.