Evenepoel zou een slechte daler zijn, die wijsheid kan nu worden opgeborgen

De Spaanse Basken hadden kennelijk zwaar geleden onder de coronamaatregelen. Nu mochten ze er weer uit, en dat deden ze massaal. De koploper van het moment botste als het ware op een muur van mensen. Zouden ze op tijd aan de kant springen? Formolo stuurde maar gewoon rechtdoor, zoals een automobilist in dichte mist stoïcijns rechtdoor koerst met alleen een witte middellijn op het asfalt als gids. De wielergekke Basken zijn geoefende supporters: ze weken een paar decimeter op de klim, precies genoeg. Ze waren het niet verleerd.

Het was de zesde en laatste etappe van de Ronde van het Baskenland, een wedstrijd waarin de klimmers en klassementsrenners allerlei testjes op zichzelf uitvoerden om te kijken hoe ver ze stonden in de voorbereiding op het serieuzere beulswerk als de Giro en de Tour. Ze vlogen erin met een haast alsof de Ronde van het Baskenland de koers der koersen was. Het is een trend: elke wedstrijd lijkt een fortuin waard. Koud en nat was het er. In Noordwest-Spanje is in april het klimaat vaak Nederlandser dan in Nederland.

Zaterdagmiddag was het droog, hoewel fris. Een relatief korte rit (136 kilometer), maar een die bezaaid lag met irritante, typisch Baskische beklimmingen: niet zo lang, wel wurgende stijgingspercentages. In het geel het Belgische wonderkind Remco Evenepoel die in eigen land met groot ongeduld gevolgd wordt, en die aanvankelijk met zichzelf ook weinig geduld had maar van zijn praatjes genezen lijkt. Nog een stuk of acht renners konden de ronde winnen. Dat ze mekaar pijn gingen doen was zeker. Prioriteit was wel dat eerst Evenepoel verschrikkelijk veel pijn gedaan moest worden. En zo begon het pokeren om zuurstof.

In de wondermooie rit van Eibar naar Arrate hing ik met open bek voor het scherm. Het lieflijk groene Baskenland liet de tanden zien en had honger. Het was op de vreselijk steile Krabelin dat Remco Evenepoel het contact met de eersten verloor. Per centimeter ging het; op de top waren het twintig seconden. Verloren zaak, dacht ik.

Evenepoel zou een slechte daler zijn. Na zaterdag kan die wijsheid worden opgeborgen. Hij daalde als een schicht. Daar lagen er al een paar tegen de vangrail. Kanshebbers. In het dal maakte Evenepoel de laatste meters naar de kop van de koers goed, krachtig gewelfd om zijn fiets, aerodynamisch als een mooie sportauto. Een gele. Dat truitje ging hij duur verkopen. Hij trok zich, heel onverstandig, uit elkaar voor een paar bonificatieseconden in een tussensprint.

De slotklim naar Arrate. Ook eentje die benen amputeert. Weer begon het met een centimeter. Evenepoel kraakte in slow motion. Het was groots. 24 tellen werden het uiteindelijk. Ik keek ernaar en zag hem de toekomst binnen fietsen. Zo gaat het soms, je verliest een ronde maar je wint aan gezag.