Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik, hét bewijs dat hij weer zichzelf is

Remco Evenepoel grijpt naar zijn hoofd, het besef van de winst in Luik-Bastenaken-Luik moet nog even indalen. Beeld BELGA

Op zijn ‘beste dag op de fiets ooit’ loste het Belgische wonderkind Remco Evenepoel de belofte in. Die kleefde aan hem sinds zijn juniorentijd, waarin hij zo’n beetje elke wielerwedstrijd won. ‘Vandaag zat de beste Remco op de fiets sinds ik prof ben geworden’, zei de euforische 22-jarige renner van Quick-Step, nadat hij zondag bij zijn debuut de oudste wielerklassieker van allemaal, Luik-Bastenaken-Luik, met overmacht had gewonnen.

Langzaam had Evenepoel de afgelopen weken naar zijn topvorm toegewerkt. Het parcours van de finale, met de Côte de La Redoute als het hoofdmenu, kent de Belg als zijn broekzak. ‘Ik heb hier zo vaak getraind en de Redoute heb ik zó vaak opgereden, het is ook mijn favoriete klim.’

Dat treft, want de weg die naast de snelweg steil en lang omhoog loopt, is vaak scherprechter in Luik-Bastenaken-Luik. Het was precies daar waar Evenepoel zijn beslissende aanval plaatste met een vlammende demarrage. ‘Ik was bijna net zo zeker van mezelf, als toen ik nog junior was en elke wedstrijd won.’

Alles wat los en vastzat

Werp een blik op zijn erelijst van 2018 en zie daar vrijwel uitsluitend het cijfer 1 staan voor een grote variëteit aan juniorkoersen. Tijdritten, wielerrondes van een week, eendaagse koersen: de 18-jarige Evenepoel won inderdaad alles wat los en vastzat als junior. Alleen voor Parijs-Roubaix Juniors staat een OTL: out of time limit. Buiten de tijd binnenkomen moet een kras op de ziel hebben gegeven voor de jongeman die door al zijn overwinningen uiterst zelfverzekerd was geworden.

Wat heet: arrogant. Althans, zo kwam Evenepoel in zijn debuutjaar als prof over op Philippe Gilbert, een van de succesvolste renners die België heeft voortgebracht. De wereldkampioen van 2012 won bijna alle grote koersen, waaronder Luik-Bastenaken-Luik in 2011. ‘Ik vond hem een beetje gek’, zei Gilbert tegen Het Laatste Nieuws over de kennismaking van drie jaar geleden met zijn nieuwe, piepjonge ploeggenoot. ‘Hij vertelde dingen, vóór de koers, waarvan ik dacht: ‘Hé ventje, wat zeg jij hier nu allemaal? Kalmeer een beetje.’ Hij zou dit doen en daar aanvallen… Arrogant, vond ik.’

Die typering achtervolgt Evenepoel al zijn hele profbestaan. Hij praat graag, vertelt een zaal vol wielerjournalisten op verzoek met plezier hoe hij in elkaar zit - ‘ik ben dit jaar pas de Remco die ik wil zijn’ - en kent weinig twijfel. Maar arrogant komt hij niet over. De 1 meter 71 lange Belg spreekt open en is de wellevendheid zelve, al hielp het zondag dat hij kort daarvoor het grootste succes uit zijn wielercarrière had beleefd.

Scharnierpunt

Een carrière die één overduidelijk scharnierpunt kent: de Ronde van Lombardije van 2020. Tot die 15de augustus had Evenepoel er wederom een topjaar opzitten, net als in zijn eerste profjaar 2019, met de tweede plek op de WK-tijdrit als uitschieter. Wat opvalt aan zijn resultaten is dat ze nog steeds gevarieerd zijn; waar de Belg de minste punten mee scoort, is sprinten. Niet verrassend droeg hij al vroeg het stigma van de nieuwe Eddy Merckx.

Met het zelfvertrouwen dat bij dat stempel hoort, was Evenepoel in Italië aan zijn eerste monument begonnen. Waar veel ervaren en oudere renners nog wel eens vaag over hun kansen zijn, ook als ze in de vorm van hun leven verkeren, presenteerde Evenepoel zich bijna als favoriet voor ‘Lombardije’. Hij zat met grote namen in de kopgroep, maar het ging mis in de afdaling. Evenepoel miste een bocht, knalde met zijn fiets tegen een muurtje, viel in het ravijn met een bekkenbreuk en gekneusde long als resultaat.

Bijna tien maanden van revalideren later - ‘ik heb sindsdien explosievere spieren’ - was de eerste koers van Evenepoel de Ronde van Italië waar hij nota bene als kopman werd opgesteld. Dat bleek zelfs van een wonderkind te veel gevraagd, al leek het er in het begin van de ronde op dat Evenepoel in staat was tot het ondenkbare. Maar na een etappe over de Strade Bianche, gevolgd door een stevige val, alweer in een afdaling, was de Belgische droom voorbij en werden de verwachtingen over de nog steeds jonge Evenepoel naar een menselijk peil teruggeschroefd.

Controverse

Grote overwinningen bleven daarna uit, maar controverse niet. Bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021 en in hetzelfde jaar het WK op de weg in eigen land, waar Evenepoel deel uitmaakte van de nationale selectie, riep hij nationale twijfel op. Reed hij die belangrijke wedstrijden nu in dienst van het land of zichzelf? Dat vroeg ook ’s lands beste renner, Wout van Aert, zich af. Die stoorde zich aan de kritiek van Evenepoel op de Belgische bondscoach én hij stoorde zich eraan dat de jongeling die naar buiten bracht. Kritiek die erop neerkwam dat het opofferen van Evenepoel ten gunste van Van Aert een gemiste kans op de wereldtitel was.

Ik was niet mezelf, dat jaar, verklaarde Evenepoel zondag ongevraagd in de persconferentie na Luik-Bastenaken-Luik. ‘Ik was altijd gestresst door enorme verwachtingen, ik was niet de Remco die ik wilde zijn. Eigenlijk was ik mezelf kwijt en vooral voor mijn vriendin moeilijk om mee te leven.’ Dit jaar - ‘zonder overacting’ - is alles anders met een grote prijs als bevestiging, gewonnen nota bene na een sublieme afdaling van de Redoute, lachte Evenepoel. ‘Ik heb daar zoveel problemen mee gehad, met afdalen. Help me, leer het me, vroeg ik mijn ploeggenoten. Dat hebben ze gedaan en nu ben ik niet bang meer.’