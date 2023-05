Evenepoel treedt in voetsporen Verbrugghe

Remco Evenepoel gaat direct al aan de leiding in de algemeen klassement van de Giro. Beeld Getty Images,

Evenepoel (23) ontpopt zich tot een renner die nu misschien wel terecht de erfopvolger van landgenoot Eddy Merckx kan worden genoemd. Ook zijn bijna-leeftijdgenoot Tadej Pogacar (24) wordt ‘Merckxiaans’ genoemd. De twee hebben dezelfde missie: alle koersen winnen waaraan ze meedoen.

Evenepoel won al twee keer Luik-Bastenaken-Luik, is regerend wereldkampioen en voltooide vorig jaar met winst in de Vuelta deel 1 van zijn ‘grote-rondentrilogie’. Dit jaar wil hij de Giro daaraan toevoegen om dan volgend jaar de zaak af te maken met winst in de Tour de France. En dat met Quick-Step, kwantitatief de meest succesvolle ploeg ooit, maar nog onervaren met het winnen van een grote, drie weken durende ronde.

Evenepoel zette zaterdag een grote eerste stap om het tweede deel van zijn voorgenomen drieluik succesvol af te sluiten op 28 mei in Rome. Deze Giro d’Italia trapte af met een lange tijdrit, 20 kilometer, en Evenepoel won die met grote overmacht. Hij versloeg zelfs tijdritspecialist Filippo Ganna, die op 22 seconden tweede werd.

Belangrijker voor Evenepoel was dat hij ook meteen een stevige voorsprong pakte op de klassementsrenners zoals Joao Almeida (29 seconden), Tao Geoghegan Hart (40) en olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic (43). De laatste was opvallend tevreden over zijn verlies. ‘Ik denk niet dat ik harder had kunnen gaan en ik sta niet meteen drie minuten achter.’

Roglic toch overtuigd

Evenepoel maakte vooraf duidelijk dat hij in de tijdritten voorsprong wil nemen op Roglic om die in de zware bergritten te consolideren. Zijn tien jaar oudere tegenstrever lijkt dat met vertrouwen tegemoet te zien: ‘Het gaat er uiteindelijk om wie er bovenaan staat na 21 dagen.’ Kennelijk is Roglic voldoende overtuigd van zijn surplus aan ervaring in grote ronden en denkt hij de in tijdritten verloren tijd terug te winnen in de bergen, vooral in de lastige derde en laatste week van de Giro.

De tweede etappe eindigde zondag in een massasprint en veranderde weinig aan het klassement dat na de tijdrit was opgemaakt. Zij het dat Hart zijn achterstand op Evenepoel zag groeien naar een minuut door oponthoud na een nare valpartij op ruim drie kilometer van het einde. De Italiaan Jonathan Milan won de sprint en versloeg daarmee de Nederlander David Dekker.