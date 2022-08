Evenepoel slaat toe in tijdrit van Vuelta en vergroot voorsprong op concurrent Roglic

Remco Evenepoel rijdt de snelste tijd. Beeld AFP

‘Hoeveel voorsprong heb ik op Roglic?’, vroeg hij aan de verslaggever die de ritwinnaar altijd meteen na de finish interviewt over de nummer twee van de dag. ‘Acht en veertig seconden? Dat is een grote verrassing’, zei Evenepoel, gezeten op de rollers met een koelvest over het rode tricot die hij voor de vierde dag op rij droeg. ‘Een rit winnen in de leiderstrui, dat is echt een droom die uitkomt.’

Dat hij zijn voorsprong op de man die de afgelopen drie edities van de Vuelta won, Jumbo-Visma kopman Primoz Roglic, zo sterk vergrootte, van 1.53 naar 2.41 minuten, gaf hem het vertrouwen om een uitspraak te doen die hij tot dusver voor zich hield om de druk om zichzelf en zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl niet te vergroten: ‘We gaan met de ploeg vechten om deze Vuelta te winnen. De druk is eraf.’ Quick-Step boekt jaarlijks een groot aantal dagsuccessen, maar een grote ronde heeft de Belgische ploeg nog nooit gewonnen.

Een ideale zit voor minimale luchtweerstand

Kopman Evenepoel had al maanden geleden zijn zinnen gezet op de 31 kilometer lange, vrijwel vlakke tijdrit tussen Elche en Alicante. Veel aan zijn uitrusting was net iets anders dan waar de concurrentie mee rondreed. Zo droeg hij over een zogenoemde hoofdsok, een soort open bivakmuts, een hoekige helm die herinneringen opriep aan die van Russische kosmonauten in de jaren zestig. De achterkant ervan was vlak en vormde in de juiste aerodynamische houding een geheel met de rug van Evenepoel, die van nature een ideale zit heeft voor minimale luchtweerstand.

Meest opvallend was het enorme tandwiel dat hij voor had laten monteren: 60 tandjes, waar Roglic en Enric Mas, nu derde in het algemeen klassement achter de Sloveen, volstonden met 58. Een pedaalomwenteling van Evenepoel bracht hem, met dezelfde versnelling achter, verder dan zijn naaste concurrenten. Ook verder dan Roglic, toch de olympisch kampioen tijdrijden.

Met nog 11 etappes en anderhalve week te gaan lijkt het er sterk op dat de Vuelta verder gaat als een duel tussen de ervaren Roglic en Evenepoel die zelf zegt bezig te zijn met zijn eerste grote ronde. De Giro van vorig jaar waarin hij als kopman in de 17de etappe viel en een dag later moest opgeven, telt hij niet mee als rondedebuut. ‘Op dit moment is Remco van een ander niveau’, stelde Roglic, intens tevreden met zijn tweede plek in de tijdrit, zonder omhaal van woorden vast. ‘Hij vliegt nu.’