Evenaring laagterecord dreigt voor topscorer van ‘hemel voor spitsen’

Anastasios Douvikas van FC Utrecht staat bovenaan de eredivisie-topscorerslijst met 18 doelpunten. Beeld ANP

Nog maar een wedstrijd heeft Anastasios Douvikas van FC Utrecht om zijn aantal doelpunten nog wat op te vijzelen. Twee heeft de aanvoerder van de topscorerslijst er nog nodig om op de twintig te komen. PSV’er Xavi Simons moet daarvoor zelfs een hattrick maken. De kans dat die grens niet wordt gehaald, is dus levensgroot.

Terwijl de eredivisie toch een reputatie heeft hoog te houden als hemel voor veel scorende spitsen. Ook Marco van Basten (37), Klaas-Jan Huntelaar (twee keer 33) en Luis Suarez (35) haalden het record van Coen Dillen - 43 doelpunten in ‘56/’57, het eerste eredivisieseizoen – niet, maar dit jaar lijkt zelfs de helft van dat aantal te hoog gegrepen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Hoe uitzonderlijk is dit?

Onder de twintig doelpunten is in de geschiedenis van de eredivisie nog maar drie keer eerder voorgekomen. In het seizoen ‘19-‘20 kwamen Cyriel Dessers (Heracles) en Steven Berghuis (Feyenoord) allebei tot 15 doelpunten, maar dat seizoen werd vanwege corona niet afgerond. Feyenoord speelde 25 wedstrijden, Heracles 26.

Opvallende naam in dit rijtje is Romario de Souza Faria, de Braziliaan die in zijn carrière meer dan 1.000 doelpunten maakte. Negentien keer scoorde hij voor PSV in het seizoen ‘88/’89, waarmee hij topscorer werd. Maar ook hij speelde lang niet alles: hij stond slechts 24 wedstrijden op het veld.

Het absolute dieptepunt ligt in het jaar ‘72/’73 toen Cas Janssens (NEC) en Willy Brokamp (MVV) allebei 18 doelpunten maakten. Ze speelden allebei (bijna) alles, dus daar lag het niet aan. Brokamp werd wel afgeleid door interesse van Feyenoord. Hij besloot uiteindelijk toch bij MVV te blijven, onder meer omdat de club hem hielp bij de overname van café Aux Pays Bas aan het Vrijthof in Maastricht.

Wordt er minder gescoord?

De grens van twintig als ijkpunt is natuurlijk willekeurig. Een paar ballen op de paal kunnen het verschil zijn tussen 19 en 21 doelpunten. Vorig jaar werd Sebastien Haller nog topscorer met de 21 doelpunten die hij maakte voor Ajax. In de geschiedenis van de eredivisie (67 seizoenen) is het zestien keer voorgekomen dat een topscorer 21, 22 of 23 doelpunten maakte. Gek genoeg is er nooit iemand op precies 20 doelpunten geëindigd.

Wat wel zo is: de titel ging nog veel vaker, 26 keer, naar iemand die meer dan dertig keer scoorde. De hemel-reputatie komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. De laatste keer dat dat lukte is al wel weer een tijdje geleden: in 2013 maakte Wilfried Bony van Vitesse er 31.

Maar pas op: dat betekent niet dat het de laatste jaren moeilijker scoren is in Nederland. Grofweg kun je zeggen dat er in de beginjaren van de eredivisie meer doelpunten vielen, met het seizoen ’58/’59 aan kop: gemiddeld 3,88 doelpunten per wedstrijd. Maar het recente seizoen ‘18/19 scoort met een achtste plek (3,47 goals) juist relatief hoog. Dusan Tadic en Luuk de Jong deelden toen de titel met 28 doelpunten. Dit jaar zit in het midden: de 32ste plek met gemiddeld 3,04 doelpunten.

Waar ligt het dan aan?

Moderne goaltjesdieven hebben wel een handicap: de kans is groter dan vroeger dat ze niet het hele seizoen spelen en niet alle wedstrijden negentig minuten lang. In de tijd van Van Basten mochten trainers nog maar twee keer wisselen, daarna werd het drie keer en sinds de coronatijd is dat opgetrokken naar vijf. Terwijl juist in het laatste deel van de wedstrijd relatief vaak wordt gescoord.

Daar komt bij dat bij geen van de topclubs dit jaar een spits het hele jaar stond opgesteld. Vanwege blessures of concurrentie bleven Luuk de Jong, Brian Brobbey, Santiago Gimenez en Vangelis Pavlidis steken rond de 60 procent van de wedstrijdminuten.

Ook Douvikas had daar mee te maken. Hij kwam niet verder dan 69 procent, vooral omdat in de eerste seizoenshelft Bas Dost vaak nog de voorkeur kreeg. Samen komen ze 27 tot doelpunten, een keurig aantal voor een topscorer van de eredivisie.