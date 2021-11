Even uit je bubbel springen, is er niet bij tijdens de Winterspelen van Beijing

Een vrijwilliger wijst bezoekers aan het olympisch testtoernooi voor snowboarders in Zhangjiakou op de coronamaatregelen. Beeld Wang Zhao / AFP

‘Ho maar! Waar gaan jullie heen?’ Vier agenten komen aangerend, wild zwaaiend. Het leek een mooie wandeling: van de wedstrijdzone boven op de berg naar het mediahotel beneden in de vallei, langs een zacht dalend skiparcours voor de atleten, torenhoge publiekstribunes en gloednieuwe hotels. Maar zo’n wandeling is ten strengste verboden, zeggen de Chinese agenten, want deze zou door minstens twee andere bubbels leiden. Dat mag alleen met een speciaal voorbehouden bus, veilig achter glas.

Het is voor iedereen wennen, tijdens deze testweek in Zhangjiakou, een wintersportgebied 180 kilometer ten noordwesten van Beijing, waar de komende Winterspelen de ski- en snowboardwedstrijden plaatsvinden (op alpineskiën na). Met minder dan zeventig dagen te gaan tot de Spelen, houdt Zhangjiakou dezer dagen vier testevenementen. Met vorige week als eerste: de wereldbeker ski- en snowboardcross, met de Nederlandse snowboarder Glenn de Blois.

Het is een vuurdoop voor de olympische zone van Zhangjiakou, waar meer dan vierhonderd atleten, begeleiders en technici uit het buitenland zijn neergestreken, naast een kleine duizend man lokaal personeel en ruim honderd journalisten. Ze testen er sneeuw die net is gemaakt, tribunes die net zijn gebouwd, audio- en videosystemen die net zijn aangelegd, en hotels die voor het eerst hun deuren openen. En alsof dat nog niet voldoende is: dat alles binnen een ingewikkeld bubbelsysteem.

Als zerocovidland hanteert China razend strenge inreisregels, maar voor de Winterspelen is daar een uitzondering op gemaakt. Het hele sportevenement vindt plaats in een zogenaamde ‘gesloten lus’. Atleten uit het buitenland hoeven dus niet in quarantaine, zoals andere reizigers, maar worden na landing in Beijing in afgesloten bussen naar de olympische bubbel gevoerd en mogen die niet verlaten tot ze weer op het vliegtuig worden gezet. Zo blijft de rest van China veilig afgeschermd.

De Nederlander Glenn de Blois (links) in actie tijdens de skicross, tijdens testwedstrijden in Zhangjiakou. De Blois wodt op de hielen gezeten door voor Jakob Dusek (Oos), Nick Baumgartner(VSt) en op de achtergrond Mick Dierdorff (VSt) Beeld Wang Zhao / AFP

Sub-bubbels

Dat klinkt als een duidelijk systeem, maar de praktijk blijkt een stuk complexer. Want de Chinese organisatie heeft niet één olympische bubbel uitgetekend, maar een heel systeem van sub-bubbels, binnen- en buitenbubbels, bubbelannexen en -corridors. Sporters en coaches, media en sponsoren, technici en lokaal personeel moeten niet alleen binnen de bubbel blijven, maar ook zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden, om het risico op besmetting te beperken.

‘Verschillende groepen mensen zullen verschillende bussen gebruiken en verschillende looproutes’, zegt Yuan Guangzhen, adjunct-directeur van het skigebied in Zhangjiakou. Hij is verantwoordelijk voor de logistiek. Veel Chinese medewerkers aan de testweek hebben instructies gekregen niet met de pers te praten, maar Yuan neemt deel aan een groepsinterview in het mediacentrum. ‘Ze zullen elkaar niet kruisen.’

Dat is een stevige logistieke uitdaging. De olympische zone van Zhangjiakou concentreert zich rond een smalle vallei in Genting, een skigebied dat tien jaar geleden opende toen de Chinese middenklasse steeds meer interesse kreeg voor wintersport. Die vallei is voor de Spelen volgebouwd met luxehotels, tijdelijke containerdorpen, witte tentloodsen en tribunes op hoge stellingen: het lijkt een soort kruising van een mondain skiresort en een muziekfestival in opbouw.

Eromheen liggen de skipistes: rechts kaal met enkele witte vlekken, links bedekt met een magistraal sneeuwtapijt. In Genting valt 63 centimeter sneeuw per jaar, ter aanvulling staan er tachtig sneeuwkanonnen. En ertussen kronkelt één smalle weg, waarover iedereen van bubbel naar bubbel moet: atleten van het sportershotel naar de skipiste, journalisten van het mediahotel naar de perstribune, koks naar de gaarkeuken, medici naar de eerstehulppost, bewakers naar overal.

Tot min 30 graden

‘Het is behoorlijk uitdagend’, zegt Paul Lambert, een sneeuwmaker uit Nieuw-Zeeland, die speciaal voor de Spelen is aangetrokken. Ook hij geeft een groepsinterview. Los van covid heeft hij te maken met de snijdende kou in Genting, tot min 30 graden. ‘We werken met machines met bewegende onderdelen, terwijl zaken hier snel bevriezen’, zegt hij. ‘Je moet ook heel voorzichtig zijn met je lichaam. Het duurt niet lang voor je bevriezingsverschijnselen krijgt.’

Lambert werkt met een team van veertig lokale sneeuwmakers, maar heeft die voor de testweken in gesplitst: één groep voor de olympische skipistes, die in contact komt met buitenlandse atleten en daarom in een uiterst strenge binnenbubbel zit. De andere voor de commerciële pistes, in een lossere buitenbubbel. Zelf blijft hij in de buitenbubbel, omdat hij anders na afloop in quarantaine moet. ‘Maar soms moet je onderdelen naar binnen brengen en geeft dat enige problemen.’

De olympische accommodatie voor onder meer het snowboarden in Zhangjiakou. Beeld AFP

Om alle groepen uit elkaar te houden, staan overal hekken, netten, controleposten en slagbomen, waar je alleen doorheen komt met een pasje met een juiste kleur en nummer: voor sporters blauw en nummer 2, voor journalisten geel en nummer 4, voor bewakers rood en nummer 6. Op kaarten met kleurzones en loop- en rijroutes is te zien hoe alles tot in de kleinste details is geregeld, tot en met de looprichting van schoonmakers, vuilnisophalers en sneeuw- en ijsruimers.

Wel stoelen, geen tafels

Maar het bubbelsysteem geeft ook problemen. Zo staan in de eetruimte van het mediacentrum bovenop de berg wel stoelen, maar geen tafels. Die hadden uit Beijing moeten komen, maar het transport liep vertraging op door een uitbraak in de hoofdstad (43 gevallen in 26 dagen). Een medewerker van het bedrijf dat de tv-beelden van de Spelen maakt, vertelt dat de technische voorzieningen evenmin voldoen. Maar alles komt goed, zegt adjunct-directeur Yuan. ‘Het zal de Spelen niet beïnvloeden.’

Ook de atleten ondervinden nadeel van de bubbels, als ze na tien uur vliegen, vier uur wachten op testresultaten en zeven uur in een bus nog een extra uur voor de ingang van hun hotel moeten wachten. Niet echt aangenaam, maar de atleten tonen begrip: het is nu eenmaal een testevenement. ‘In het begin was het moeilijk voor de organisatie, maar dag na dag wordt het beter’, zegt Lukas Inselsbacher, coach van het Oostenrijkse skiteam. ‘En alles is beter dan quarantaine.’

De skiërs en snowboarders zijn op zich gewend aan een streng covidprotocol, zegt Uwe Beier, wedstrijddirecteur voor de Internationale Ski Federatie. De skibond hanteert bij wedstrijden zelf ook een bubbelsysteem. ‘Buitensport in de bergen maakt je heel flexibel, er zijn altijd zo veel elementen die snel kunnen veranderen en waaraan je je moet aanpassen’, aldus Beier. ‘Waarschijnlijk helpt die mentaliteit om ook met pandemie-gerelateerde veranderingen om te gaan.’

Glenn de Blois

Ook de Nederlandse snowboarder Glenn de Blois, die vorig seizoen verraste met winst in de eerste wereldbekercross, trekt zich er weinig van aan. ‘Natuurlijk zijn de regels extreem, maar ze hadden ook kunnen zeggen: jullie hoeven helemaal niet te komen. Nu konden we in ieder geval komen en een wedstrijd doen, daar ben ik sowieso blij om. En als zij het lekker op hun manier willen doen, prima. Ik weet zeker dat het dadelijk in februari hetzelfde verhaal is. Ik heb ik het in ieder geval al een keer meegemaakt.’

De Blois focust liever op de sport, en dat zit hier wel goed. Hij eindigt als achtste op de crosspiste volgens hem degelijk in elkaar zit. De vers gemaakte sneeuw is volgens De Blois zelfs ‘waanzinnig goed, niet normaal, veel grip, geen stenen.’ Dus laat hij zich gewillig achter de hekken van de skipiste of het hotel droppen, als hij maar kan trainen en z'n wedstrijden kan skiën. En de regels? ‘Je wist het vantevoren, toch? Je kan je wel druk over maken, maar wat heb je daaraan? Gewoon lekker rustig aan.’