Even sparren met Medvedev. Nederlandse talenten trainen in Rotterdam met toppers

Tom Clavel als en Daniil Medvedev (blauwe shirt) tijdens een training in Ahoy. De Nederlander fungeerde als hitting partner van de Rus. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Wie tijdens de ABN Amro Open een blik op het trainingsschema werpt, ziet iets opvallends: tegenover bekende internationale topspelers als Daniil Medvedev en Felix Auger-Aliassime staan namen van onbekende Nederlandse jongens.

Ver weg van het imposante centrecourt dienen de nationale talenten op de trainingsbanen in Ahoy als sparringpartner van de beste tennissers ter wereld. ‘Dit is voor mij een geweldige ervaring’, zegt de 25-jarige Tom Clavel, die fulltime met tennis bezig is, maar geen ATP-ranking heeft.

Clavel is een van de vijf Nederlandse tennissers die deze week oog in oog staan met de spelers die ze normaal op televisie zien. Want de ABN Amro Open is niet alleen het podium voor internationaal toptennis, het is ook de plek waar talenten van toernooidirecteur Richard Krajicek de kans krijgen aan het grote werk te ruiken.

‘Enerzijds is het goed voor die jongens om te ervaren hoe hard de toppers slaan en hoe zij hun training benaderen’, zegt hij. ‘Anderzijds hebben de topspelers ook behoefte aan sparringpartners, zeker richting het einde van de week als er steeds minder spelers overblijven. Voor je het weet sta je met je tegenstander te trainen, dat doen de meesten liever niet.’

Bovendien komen de sparringpartners goed van pas als de spelers iets specifieks willen trainen. Vrijdag vroeg Medvedev aan de 1.80 meter lange Clavel of hij bij het serveren twee meter in de baan wilde staan, zodat de bal even hoog zou opstuiten als bij de dertien centimeter langere Auger-Aliassime, die de Russische nummer elf van de wereld later op de dag in de kwartfinale trof.

Zenuwen

‘Natuurlijk voel je in het begin extra zenuwen. Je staat in dienst van de speler en doet er alles aan om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn partij’, aldus Clavel, die naast zijn tennisloopbaan werkt als IT-specialist om de kost te verdienen. Hij heeft zijn laptop bij zich in Ahoy, zodat hij tussen de trainingen door kan werken. Gemiddeld staat hij zo’n drie uur per dag op de baan. ‘Als ik nodig ben, klap ik mijn laptop dicht.’

De ABN Amro Open krijgt jaarlijks tien tot twintig verzoeken van Nederlandse talenten die maar al te graag met de absolute top op de baan willen staan, maar kan veel van die aanvragen niet inwilligen. ‘Drie van de jongens komen hier al een paar jaar. Daar zijn we tevreden over, dus die hebben we dit jaar ook weer gevraagd’, zegt Wilma van der Sluys, die verantwoordelijk is voor de sparringpartners. Wel zorgt ze ervoor dat er altijd links- en rechtshandige spelers tussen de sparringpartners zitten.

Toch nodigde het ATP-toernooi dit jaar ook een speler op eigen initiatief uit: Thijs Boogaard. De 14-jarige tennisser werd vorig jaar Europees kampioen in zijn leeftijdscategorie en wordt als het grootste talent van Nederland gezien. Hij trainde aan het begin van de week twee keer met de vijf jaar oudere Holger Rune, de Deense nummer negen van de wereld die donderdag geblesseerd opgaf tegen Gijs Brouwer.

‘De hele training was een hoogtepunt’, aldus Boogaard op de site van de ABN Amro Open. De nummer 45 van de wereld bij de junioren, die al twee jaar wordt bijgestaan door managementbureau IMG, was niet beschikbaar voor andere media, omdat zijn begeleiding waakt voor al te veel publiciteit. ‘Het ging best hard, ja, maar dat was prima’, zei hij over de slagen van Rune.

Volgens Krajicek is het niveauverschil geen probleem tijdens de trainingen. Als voormalig toptienspeler maakte hij op toernooien ook regelmatig gebruik van sparringpartners. ‘Als je de ballen naar iemand toe slaat, kun je met heel veel spelers sparren’, zegt hij. ‘Pas als we oefensets speelden en ik de services meer aanpakte en de ballen van de tegenstander afsloeg, merkte je het verschil.’

Tegenwoordig beweegt de 51-jarige toernooidirecteur zich in een kostuum door Ahoy. Zelf als sparringpartner fungeren, ziet de voormalig Wimbledon-kampioen niet meer zitten. ‘Ik sla nog wel eens een balletje met Alec’, zegt hij over zijn 22-jarige zoon die vorig jaar in Rotterdam de vaste sparringpartner was van de latere winnaar Auger-Aliassime. ‘Zolang ik in een hoek kan blijven staan, gaat het nog wel. Maar als ik moet bewegen, is het kansloos.’

Hij gunt de plek aan ambitieuze spelers die er nog iets aan hebben, zoals Boogaard en Clavel. Na een uur komt laatstgenoemde met het zweet op zijn voorhoofd van de baan. ‘Medvedev is net een muur waar je tegen staat te spelen. Hij brengt elke bal op souplesse terug, terwijl het mij heel veel energie kost.’

Aan het eind van de training schudden de twee elkaar de hand aan het net. Clavel: ‘Hij bedankte mij en ik verzekerde hem dat hij klaar is voor zijn wedstrijd.’