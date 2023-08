Even klinkt in de pits de paniek door in de stal van Verstappen: ‘Box, Max, box!’

Max Verstappen is op een droog circuit op weg naar zijn derde winst in de Dutch GP. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ook als zonneschijn en regen elkaar afwisselen kan Max Verstappen in Zandvoort winnen. Hij deed het zondag voor de derde keer op rij en bleef daarmee ongeslagen in alle Formule 1-races op het gerevitaliseerde circuit in de duinen.

In 1985 werd op Zandvoort voor het laatst op de oude omloop gereden. In 2021 keerde de Formule 1 er terug, vooral dankzij de prestaties van de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen, die nu hard op weg is naar titel nummer drie. Het circuit is voor het tweede leven bijna onherkenbaar veranderd. In zeer positieve zin, zo blijkt uit de reacties van de Formule 1-coureurs. Het meest vallen de twee snelle kombochten op die zijn aangebracht; geen circuit heeft dat.

Niet alleen won Verstappen al zijn thuisraces, hij pakte ook bij alle drie de gelegenheden in de zaterdagse kwalificatie poleposition. Op het wat krappe, uitdagende circuit van Zandvoort is inhalen lastig; starten vanaf plek één is bijna de halve overwinning.

Althans, als de zon onafgebroken schijnt. Maar dat was zondag niet zo. Er was regen voorspeld en een nat circuit gold als een garantie voor een hectische race, vol spektakel. Regen schudt nu eenmaal de verhoudingen op.

Na het volkslied, waarvan Verstappen kippenvel kreeg, uitgevoerd door Verstappens Limburgse provinciegenoot André Rieu en waarvan de coureur kippenvel kreeg, en een wandeling van koning, koningin en kroonprinses over de startgrid kon de Grote Prijs van Nederland beginnen. Exact op het moment dat alle twintig coureurs na hun opwarmronde klaar stonden om te starten, sprak Verstappen tot zijn race-engineer Gianpiero Lambiase: ‘Regent een beetje.’ Die reageerde afgemeten: ‘Zou niet lang moeten duren.’

Improviseren

Verstappen voerde vier weken geleden tijdens de Grand Prix van België over de boordradio stevige discussies met de Italiaanse Brit. Die gaven een goed beeld van de geïmproviseerde beslissingen die team en coureur bij wisselende weersomstandigheden en onder spanning moeten nemen.

Verstappen was goed weg bij de start, maar het buitje was opeens zware regenval geworden. Nog voor de eerste ronde afgelopen was, doken al auto’s de pits in voor nieuwe banden met enig profiel, zogenoemde intermediates.

‘Kun je leven met deze regen?’, vroeg Lambiase. Wilde Verstappen ook de pits in voor zulke ‘inters’? ‘Het staat je vrij, Max.’ Vanaf de camera op Verstappens auto was te zien dat de coureur met zijn profielloze banden, slicks, met een ware worsteling bezig was.

Verstappen: ‘Wat zegt de weerradar?’ Zulke vragen, daar houdt Lambiase niet zo van: de coureur hoort beslissingen te nemen op grond van de situatie op de baan, de race-engineer heeft overzicht over alle data, inclusief die van het weer.

En die vertelden Lambiase inmiddels dat Verstappen bij nader inzien gesommeerd moest worden onmiddellijk te pits in te rijden. ‘Gaat het dan nog meer regenen?’, vroeg Verstappen. Ook niet een vraag naar de zin van de man bij de pitmuur. ‘Ja Max’, reageerde hij korzelig, ‘box, box.’ Box is het commando om richting pitgarage te rijden.

Enkele ronden na de pitstop waarschuwde Lambiase zijn coureur dat de regen nog wel aan zou houden. ‘Je moet dus langer met de intermediates doorrijden, dus wees er voorzichtig mee.’ De banden goed houden, dat blijkt waar het leeuwendeel van de instructies van de race-engineer richting Verstappen over gaan. ‘Bandenmanagement Max, denk alsjeblieft aan het bandenmanagement.’

Te wild

Dat Verstappen in de Grand Prix van België naar de zin van Lambiase te wild omsprong met zijn banden, was vier weken geleden de reden voor de irritaties over en weer. Deze keer reageerde Verstappen nauwelijks op de stem in zijn oor, die maar bleef hameren op zuinigheid. ‘Je kunt je banden sparen Max, je bent toch veel sneller.’

Na regen kwam zonneschijn en Verstappen ging terug naar slicks, totdat Lambiase tijdens ronde 54 van de 71 geplande rondjes weer met een weerbericht kwam. ‘Het gaat over circa tien ronden weer regenen en dat kan behoorlijk zwaar worden.’ Dat vooruitzicht betekende, zei hij, dat Verstappen niet langer zijn profielloze banden hoefde te sparen. Die zouden toch vervangen worden door intermediates, of misschien wel echte regenbanden, zogenoemde full wets.

Aanvankelijk viel de keuze op de ‘inters’, herkenbaar aan een groene band op de wang van de band. Maar, zei Verstappen na de bandenwissel: ‘Ik heb het zwaar. Hoelang duurt die regen?’ Vijf minuten, was het antwoord, overleef je dat? ‘Ik denk het wel’, zei Verstappen. ‘Nee toch niet’, riep Lambiase met, ongebruikelijk, lichte paniek in zijn stem. De regen kwam met bakken uit de hemel. ‘Box, Max, box!’

Verstappen ging naar de blauwe band, de regenbanden met een diep profiel. Maar hij was vrijwel de enige, waardoor de race met een handvol rondjes te gaan werd stilgelegd. ‘Wat een stomme beslissing’, zei Verstappen. ‘Ik zal het je uitleggen’, hoorde hij over de radio. ‘Helaas rijdt iedereen op intermediates en dat werd te gevaarlijk.’

Na de onderbreking volgde een zogenoemde rollende start met Verstappen vooraan. Een groot voordeel op een natte baan: de koploper heeft vrij zicht, iedereen achter hem ziet bijna niets door het opspattende water. Aldus koerste de Nederlander voor de negende keer op rij naar de overwinning. Een evenaring van het record van de Duitser Sebastian Vettel die dat in 2013 ook in een Red Bull behaalde.

Records, zegt Verstappen altijd, daar rijd ik niet voor. Maar dat deze statistiek wel in zijn hoofd zat, bleek toen hij na de finish uit zijn auto klom, erop ging staan en met beide gehandschoende handen negen vingers opstak.