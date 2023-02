Even kijkt het kind van Christian Atsu naar zijn verdrietige moeder

Hartverscheurend is geen toereikende beschrijving voor de beelden uit St. James’ Park, zaterdag, tijdens Newcastle United - Liverpool, bij het eerbetoon voor de onder het puin van de aardbeving gevonden Ghanees Christian Atsu. Zijn vrouw en twee van hun drie zoons zitten in het stadion van Newcastle, voormalig werkgever van Atsu. De oudste jongen is negen jaar.

De in het zwart geklede vrouw huilt. De grootste jongen klapt mee met het eerbetoon. De kleinste draait zijn grote ogen eventjes naar rechts, omhoog, opkijkend naar zijn moeder. Ze veegt tranen weg. Hij weet niet precies wat hij moet doen. Zijn eigen verdriet komt later wel, zoals kinderen dat kunnen, door soms kort na de dood van een geliefde te zeggen: zo, en nu moet iedereen weer even lachen.

Al die verhalen. Atsu’s doelpunt in de blessuretijd voor Hatayspor, op de avond voor de aardbeving; 1-0 tegen Kasimpasa. Atsu is een gezicht van al die duizenden slachtoffers die al zijn gevonden en al die duizenden die ze nog zullen bergen in Turkije en Syrië. Allemaal dramatische verhalen van anoniemen voor ons, allemaal net zo hartverscheurend als het verhaal over Christian Atsu, de bekende voetballer.

Op de dag voordat ze het lichaam van Atsu vonden, stuurde de oude scout Piet de Visser berichten uit Ghana, waar hij een voetbalschool heeft in Accra. Vier jaar was hij niet geweest, vanwege coronaregels en ziekte. Terwijl Atsu zijn enige leven zo tragisch zag beëindigd, is Piet de Visser in zijn veertiende of vijftiende leven. Ook hijzelf is de tel kwijt. Hij is 88 jaar en weet dat hij al jaren in geleende tijd leeft, maar hij is intens gelukkig. Op foto’s staat hij glunderend tussen al die talenten van de school.

Eens was ik op bezoek bij de opleiding. Het is indrukwekkend om de jonge voetballers te zien werken in de hitte, tussen op de muren afgebeelde sterren van het voetbal, aan wie de talenten zich spiegelen. Prachtig, hoe al die spelers na een training in een kring samen bidden, gearmd, als de duisternis over het veld valt. Mijn jongste zoon trainde een keer mee en was diep onder de indruk, als wit minikereltje tussen al die zingende, biddende, gespierde zwarte mannen met één droom: voetballen in Europa. In de school krijgen ze eten en les. Ze trainen twee of drie keer per dag onder de bezielende leiding van Godwin Attram.

Christian Atsu was ook zo’n jongen; een van die duizenden dromers uit Ghana die het voetbal elders in de wereld een vrolijke toon geven. Eventjes zat hij zelfs in de vroegere opleiding van Feyenoord, buiten Accra, waar ze alleen aan voetbal dachten, waar ouders soms hun kind brachten en tegen de trainers zeiden: maak maar een goede voetballer van ons kind.

Degenen die slagen, vergeten nooit hun afkomst. Atsu was een van de gezichten van de stichting Arms Around the Child, die zich inzet voor de kwetsbaarste kinderen. Zondagavond arriveerde zijn lichaam in Ghana, waar het wordt teruggegeven aan de aarde die hem grootmaakte, als voetballer en als mens.

