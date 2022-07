Even is er een flits van hoop, daarna berust zevenkampster Anouk Vetter in zilver

Anouk Vetter feliciteert de Belgische Nafissatou Thiam met de overwinning na de afsluitende 800 meter. Beeld AFP

Anouk Vetter straalt vaak een soort vrolijke warrigheid uit. Zo ook op maandagavond in Eugene. De 29-jarige zevenkampster is net tweede geworden op de WK en heeft de tijd nog niet gehad om op die prestatie te reflecteren. Ze heeft razendsnel een medaille om de nek gekregen en is daarna zoals dat gaat in sneltreinvaart langs de plichtplegingen van een podiumklant geloodst. ‘Ik ben nog een beetje emotieloos’, verwoordt ze haar gemoedstoestand.

Maar warrig is Vetter niet werkelijk. Ze weet precies wat haar te doen staat op de zevenkamp, de discipline die de 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en de 800 meter samenbrengt. Ze moet zich op haar eigen kunnen richten. De meerkamp is zo divers dat het niet loont om naar anderen te kijken.

Hoewel ze in Hayward Field als leider in de tussenstand werd aangekondigd aan de start van de 800 meter, het slotonderdeel, wist ze toen al dat de kans op goud maar klein was. Ze gaf toe dat ze een paar seconden droomde van de eindzege, nadat ze het speerwerpen met een worp van 58,29 meter ruimschoots gewonnen had. Een flits van hoop was het, daarna daalde de realiteit weer in.

Laatste nummer

Vetter verdedigde een voorsprong op tweevoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam van maar 1,36 seconden op de 800 meter. De dochter van een Senegalese vader en Belgische moeder is steevast zes of zeven seconden sneller dan zij. Het is jammer dat juist het laatste nummer Vetter minder ligt, maar nu eenmaal een gegeven. ‘Ik ben oud genoeg dat ik daarmee om kan gaan.’

En inderdaad zag Vetter haar voorsprong snel veranderen in een achterstand. Proberen mee te glippen in de slipstream van de 27-jarige Belgische was geen optie. ‘Dat heb ik een keer geprobeerd. Dan loop ik haar race en niet de mijne.’

Thiam finishte als vijfde in 2.13,00, Vetter volgde op ruim zeven seconden op de elfde plaats in 2.20,09. Het leverde de Belgische, die in 2017 al eens wereldkampioen werd, een puntentotaal van 6.947 op. Vetter eindigt als tweede in een nieuw nationaal record van 6.867. Het oude record, 6.693, dateerde van afgelopen voorjaar.

Heilige graal

De stand in de zevenkamp wordt via een ingewikkeld puntensysteem samengesteld. Als vuistregel geldt dat een topprestatie op elk onderdeel zo’n 1.000 punten oplevert. 7.000 punten geldt daarom als een soort heilige graal in de discipline. Het verklaart ook het ontzag dat Vetter koestert voor de vrouw die haar versloeg. ‘Zij is wel Nafi Thiam. Ze heeft 7.013 punten als pr. Ik ben al heel blij dat ik het zo spannend heb kunnen maken en hoop het ook nog een paar toernooien weer te doen.’

De Nederlandse was met haar record zeer in haar nopjes, want ze had er van tevoren geen rekening mee gehouden. Een maand geleden nog maar blesseerde ze zich aan haar hamstring. Emma Oosterwegel, die in Tokio brons veroverde en in Eugene op de zevende plaats (6.440) bleef steken, had er daar nog aan herinnerd. Hoe ze huilend op de baan had gezeten. Hoe ze haar vriend Stijn een berichtje stuurde: ‘Geen WK voor mij.’

In de praktijk viel de schade mee en kon ze in Eugene boven zichzelf uitstijgen. Misschien juist wel omdat ze geen al te hoge verwachtingen koesterde. Tegen Ronald Vetter, meerkampbondscoach en haar vader, was ze stellig geweest. ‘Ik moet niet denken aan persoonlijke records, want ik heb trainingen gemist. Dat gaat hem niet worden. Dat moet je kennelijk wel denken, maar dan anders uitvoeren.’

Keihard voor zichzelf

Dat was wel eens anders. Vetter mag dan steevast een lichte toon in haar stem hebben, ze kan keihard zijn voor zichzelf en haar gemoed is niet altijd wolkenloos. Op de vorige WK, in 2019 in Doha, trok ze zich na zes van de zeven onderdelen terug.

Ze was geknakt onder het gewicht van haar eigen ambities, die alleen maar gegroeid waren na haar Europese titel in 2016 en het brons op de WK van 2017. ‘Ik vond het moeilijk om erover te praten, schaamde me er een beetje voor’, zei ze na haar opgave.

Die somberte wist ze te overwinnen en sindsdien is ze sterker dan ooit. In Tokio leidde het tot zilver en bij haar terugkeer op de WK tot dezelfde kleur medaille, dankzij heel wat persoonlijke records. Ze verbeterde zichzelf bij het verspringen (6,52 meter), op de 200 meter (23,73) en kogelstoten (16,25 meter).

Trotse verbazing

Het puntentotaal verraste haar. ‘In de 6.800 punten. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou halen.’ Haar trotse verbazing is te begrijpen. Slechts elf vrouwen waren ooit beter op de zevenkamp.

Uiteindelijk wil Vetter ook voorbij de grens van 7.000 punten en voorbij Thiam. Maar hoe? Lachend: ‘Door meer punten te halen.’ Ze weet dat het kan. In 2019 versloeg de Britse Katarina Johnson-Thompson de Belgische en de laatste jaren kruipen steeds meer zevenkampsters naar de scores die Thiam in huis heeft. En dat topsporters feilbaar kunnen zijn, weet Vetter als geen ander. ‘Zij is ook maar een mens.’