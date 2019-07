Even dagdromen in tennishemel Wimbledon

Lesley Kerkhove: ‘Verdedigen zoals Kiki Bertens zo goed kan, zit niet in mijn karakter.’ Beeld Getty Images

Een Amerikaans meisje van 15 jaar riep na een glorieus debuut op Wimbledon meteen dat ze de ‘greatest’ wilde worden. Lesley Kerkhove mist niet alleen de flair en de krachtige slagen van Cori Gauff; ze is twaalf jaar ouder en kwam nooit hoger dan de 149ste plaats op de wereldranglijst. Kerkhove werd beloond voor haar volharding, ze is het Zeeuwse meisje van de kleine stapjes. Maar bij haar debuut op Wimbledon deed ze zichzelf tekort.

Kerkhove stond dinsdag pas voor de tweede keer in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. Op baan 7 liet ze Ivana Jorovic – eveneens voor het eerst op Wimbledon − in twee sets (7-6, 6-4) ontsnappen door slechts drie van de elf breakpoints te benutten. Als bonus mag Kerkhove ruim 50 duizend euro aan prijzengeld meenemen, tot Wimbledon had ze ongeveer 30 duizend euro bij elkaar gesprokkeld. Dat bedrag is een welkome bijdrage om vaker met haar coach Selma Andrade te kunnen reizen.

Tijdens de kwalificaties werd Kerkhove bijgestaan door bondscoach Paul Haarhuis, die haar al diverse keren selecteerde voor de Fed Cup. Na felle kritiek van Richel Hogenkamp dat de speelsters buiten de tophonderd te weinig aandacht kregen van de KNLTB, heeft technisch directeur Jacco Eltingh het roer omgegooid.

Het effect was zichtbaar op Wimbledon, aldus Kerkhove. ‘Vroeger werd er niet omgekeken naar de speelsters tussen de 100ste en 200ste plaats, dat is nu wel anders. Er worden trainingskampen georganiseerd, we krijgen begeleiding in het buitenland. Haarhuis heeft me enorm geholpen tijdens het kwalificatietoernooi.’

Op kousenvoeten

Het is alweer een kleine vooruitgang, zoals Kerkhove haar gehele carrière op kousenvoeten de ranglijst beklimt. In 2009 speelde ze als junior op Roland Garros. Haar dromen leken niet te vervullen, tien jaar lang verbleef Kerkhove in de anonimiteit. Twee jaar geleden was ze na haar deelname aan de US Open op weg naar de tophonderd, nu staat ze net buiten de top­tweehonderd: 201.

Ze dubbelde al op Wimbledon en beleefde haar doorbraak in het enkelspel door in de laatste ronde van de kwalificaties Sabine Lisicki te verslaan, Wimbledonfinalist in 2013, nadat ze de eerste set met 6-0 had verloren. Kerkhove: ‘Ik ben niet iemand die een reuzensprong maakt. Maar ik maak nog jaarlijks progressie. En dus blijf ik volhouden. Iedereen volgt zijn eigen weg.’

Ze groeide op met leeftijdgenoot Kiki Bertens, maar verkeert nu in een ander universum als de nummer 4 van de wereld. Kerkhove had allang kunnen besluiten dat een karig bestaan in de kleine theaters van het profcircuit geen perspectief biedt. De steun van haar ouders en haar vriend, die amateurvoetballer is, hielden haar overeind. Een vaste coach kon ze zich zelden permitteren.

Kerkhove: ‘Kiki had al in haar jeugd een goed team om haar heen. Ik heb het geprobeerd, maar kon in Zeeland geen sponsor vinden.’ En glimlachend: ‘Ze zagen in mij blijkbaar geen Zeeuws meisje. Ik was vaak alleen, speelde altijd op de kleinere toernooien. Dan is het moeilijker om jezelf te blijven ontwikkelen. Toch heb ik nooit het plezier in mijn sport verloren. En dus ook niet overwogen om met tennis te stoppen.’

Gras past misschien wel het beste bij haar speltype. ‘Ik ben heel aanvallend ingesteld’, zegt Kerkhove. ‘Ik wil graag zelf bepalen, speel niet al te lange rally’s. Ik ben kalm, ik ben ook niet negatief en denk graag positief. Verdedigen zoals Kiki Bertens zo goed kan, zit niet in mijn karakter. Ik wil graag naar voren spelen. Wimbledon nodigt ook uit om aanvallend te spelen.’

Toch liet ze dat juist na in cruciale fases van de partij tegen Jorovic. De 22-jarige Servische staat ruim honderd plaatsen hoger dan Kerkhove (99), al was het verschil op de baan minimaal. Het verschil tussen de eerste en tweede opslag was groot bij Jorovic, maar ze kwam bij een 5-3 achterstand in de tweede set zelfs weg met drie dubbele fouten. Kerkhove verkrampte in het zicht van setwinst, en speelde te passief na een 5-2-voorsprong in de tiebreak.

Ook in set 2 speelde Kerkhove een baggergame, nadat ze de opslag van Jorovic had gebroken. ‘De pijn overheerst nu’, zei Kerkhove, in een kleine perszaal op Wimbledon.

Grootheden

Ze had een paar dagen in de tennishemel mogen rondkijken. Trainde in Aorangi Park naast grootheden als Roger Federer en Maria Sjarapova. Vroeg advies aan Bertens hoe laat ze eigenlijk moest inspelen, omdat haar duel met Jorovic was geprogrammeerd na een mannenpartij. Je hoorde op het knusse baantje 7 het gejuich op het centre court van Wimbledon. ‘Ik wil dit vaker meemaken’, aldus Kerkhove.

Haar missie is het bereiken van de tophonderd om zich rechtstreeks te plaatsen voor de grandslamtoernooien. Maar eerst wacht een terugkeer naar de jungle van het proftennis. ‘Sta ik weer op achterafbaantjes te spelen, dat is mentaal zwaar.’

‘Peace, love, happiness’, die woorden vormen samen een van haar drie tattoos. De deelname aan Wimbledon pakken ze Kerkhove immers niet meer af. Zelfs als het eenmalig blijkt.