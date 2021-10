Eva de Goede, de beste hockeyster van de wereld, doet ontwikkelingswerk bij HGC

Eva de Goede haalt voor HGC uit tegen haar oude club Amsterdam. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Met haar karakteristieke witte haarband en haar vertrouwde rugnummer 24 is Eva de Goede zondagmiddag de patron om wie alles draait bij HGC tegen haar oude club Amsterdam. De beste hockeyster ter wereld van 2018 en 2019 (en mogelijk ook van dit jaar) maakte afgelopen zomer de meest opzienbarende hockeytransfer in jaren. Na tien jaar tophockey bij AH&BC Amsterdam en twee landstitels koos De Goede voor het ‘kleine’ HGC uit Wassenaar dat de afgelopen twee seizoenen ternauwernood aan degradatie ontsnapte.

Deze regenachtige zondag is de aanvoerster van het Nederlands team terug in het Wagener Stadion. In het lichtblauwe tenue van HGC, de verrassende nummer drie van de hoofdklasse, treft De Goede haar voormalige ploeggenoten van Amsterdam die in punten dezelfde start kenden als HGC: tien uit vier duels. De enige Nederlandse international dirigeert, coacht, maakt vuile meters, geeft complimenten, strooit met sublieme passjes én ziet soms ook openingen die door haar ploeggenoten niet worden begrepen.

Maar na een gelijkopgaande eerste helft (1-1) kan ook de uitblinker van HGC niet verhinderen dat Amsterdam na rust uitloopt naar een verdiende 3-1 overwinning. ‘Dit was een heel bijzondere dag, ondanks het verlies heb ik er zeker van genoten’, zegt De Goede kort nadat ze haar moeder en kleine nichtje op de tribune een dikke knuffel heeft gegeven. ‘Maar het was natuurlijk ook heel gek om al zo vroeg in het seizoen tegen Amsterdam te spelen. In de rust liep ik bijna de verkeerde kleedkamer binnen. Oh shit, riep ik en draaide snel om.’

Grote gok

De drievoudig olympisch kampioene heeft met haar overgang van titelpretendent Amsterdam naar het bescheiden HGC (Haagsche Gazellen Club) ‘een grote gok genomen’, vertelt ze. ‘Bij Amsterdam was alles comfortabel en vertrouwd. Maar juist door uit mijn comfortzone te stappen, hoop ik te groeien als speler en als persoon. Bij HGC zie ik een mooie uitdaging; ik speel niet alleen voor mezelf, ik ben zeker ook gekomen om mijn teamgenoten te helpen’, benadrukt De Goede.

Met haar keuze voor HGC wil De Goede laten zien dat er voor speelsters meerdere opties zijn om zich te ontwikkelen. ‘Ik denk dat het voor de Nederlandse competitie heel goed is als talentvolle jeugd langer bij de eigen club blijft spelen. Veel meiden kiezen al heel snel voor de topclubs Den Bosch en Amsterdam, dat vind ik zonde. Bij iets minder sterke clubs zijn ze verzekerd van veel speeltijd en kunnen ze een stuk eerder verantwoordelijkheid krijgen. Uiteindelijk is dat niet alleen goed voor de speelsters zelf maar ook voor de hoofdklasse.’

Corona

Zonder de coronapandemie had De Goede nooit voor HGC gespeeld. De hockeyster uit Zeist, die in 2006 haar debuut maakte in het Nederlands team, was van plan om in 2020 na de Olympische Spelen van Tokio te stoppen. Begin dat jaar verhuisde ze met haar Zuid-Afrikaanse vriend én tophockeyer Tim Drummond (spelend voor het Haagse HDM) naar Den Haag. Het stel wilde na hun topsportcarrières een wereldreis maken, maar alles veranderde door corona. De Spelen werden uitgesteld naar 2021 en nog altijd gelden er reisbeperkingen.

Eva de Goede in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Beeld Pro Shots

Daarom besloot De Goede haar carrière te verlengen tot medio 2022, om dan na het WK af te zwaaien. ‘Anderhalf jaar reisde ik al op en neer tussen Den Haag en Amsterdam en dat ging me steeds meer tegenstaan’, licht de 249-voudig international toe. ‘Een vriendin van mij is trainster bij HGC en gooide een balletje op of ik iets voelde voor een overstap. Toen is het snel gegaan.’

Zodoende stapt De Goede nu vier keer per week met haar hockeytas op de fiets richting sportpark De Roggewoning. Na enkele lastige eerste weken begint ze haar draai steeds meer te vinden. ‘Het begin vond ik pittig. Ik zat nog helemaal in de roes van de Olympische Spelen en moest echt even schakelen. En ja, natuurlijk is het niveau lager dan ik gewend ben, maar dat weet je van tevoren. Het blijft voor mij nog wel aftasten; wat kan ik wel zeggen, wat niet? Soms denk ik in het veld: ‘Kom op, waarom snap je dat niet?’ Dat is weleens frustrerend, maar ik ben heel blij dat we kleine stapjes maken. Ons spel voelt al iets meer gecontroleerd dan in de voorbereiding.

Na twee jaar degradatiehockey mikt HGC nu op een plek in de top acht van de hoofdklasse. De competitiestart verloopt met tien punten na vijf wedstrijden boven verwachting. De Goede: ‘Het is mooi om te zien dat jonge meiden zich optrekken aan de ervaren speelsters. Niet alleen aan mij, ook aan Brits international Giselle Ansley (29) en Duits international Cécile Pieper (27). Ik moet eerlijk zeggen dat ik het heerlijk vind om iedere week te vechten voor de punten. Zo ben ik als jong meisje ook in de hoofdklasse begonnen.’