Europese titels maken de skiff voor roeiers Florijn en Van Lierop interessant, en het smaakt misschien wel naar meer

Zo woelig als het water was bij de EK roeien in het Sloveense Bled, zo kalm gleed Karolien Florijn naar haar tweede Europese skifftitel. Niemand die ook maar bij haar in de buurt kwam. Maar of ze als snelste in de eenpersoonsboot ook de beste roeister van Europa is? ‘Dat is lastig te zeggen’, meent de kampioen.

Het is voor een deel de bescheidenheid van de Europees kampioen en wereldkampioen die spreekt, maar ook de praktijk van het roeien. De 25-jarige Florijn weet dat ze meer tegenstand had ondervonden als Roemenië een van de roeisters uit hun gouden dubbel-twee had laten skiffen. ‘Vaak zit de beste roeier van een land in de skiff’, zegt de rechtenstudente. ‘Maar het komt ook voor dat in de skiff juist de reserve van een andere ploeg belandt.’

In Nederland is dat niet anders. Lennart van Lierop dong tot een week of zes geleden mee voor een plekje in de dubbel-vier, maar omdat hij ziek was bij de testwedstrijd in Italië viel hij buiten die boot. Wel mocht hij zijn geluk beproeven in de skiff. Van Lierop: ‘Dat was niet de eerste keus.’

Desondanks roeide hij zondagmiddag op het azuurblauwe water van het Sloveense bergmeer naar de Europese titel. De verrassing was voor hemzelf even groot als voor ieder ander. Met zijn 29 jaar heeft hij er al een heel roeileven op zitten, maar niet op het hoogste niveau. Tot 2017 kwam de 1.90 meter lange Van Lierop uit in de lichte (niet olympische) categorie. Pas vorig jaar wist hij zich, inmiddels wat kilo’s zwaarder, in de nationale selectie te roeien.

Niet een gesjeesde reserve

Florijn haast zich te zeggen dat laatbloeier Van Lierop niet zomaar een of andere gesjeesde reserve is. ‘Lennart heeft bij de selectiewedstrijden in Nederland laten zien dat hij individueel ook hard kan roeien. Echte reserves komen op een kampioenschap niet in de finale.’

Van Lierop was met veel moeite door de halve finale gekomen. ‘Ik was daarna helemaal naar de kloten.’ Met enige vrees keek hij uit naar de finale waar hij de Griekse olympisch kampioen Stefanos Ntouskos en de regerend wereldkampioen Oliver Zeidler uit Duitsland zou treffen. Weinig kans op succes, dacht hij.

Net als Florijn bleek hij op het klotsende Meer van Bled, waar de wind van alle kanten leek te komen, in zijn element. Onderweg kon Van Lierop nauwelijks geloven hoe goed het ging. Elke tien slagen blikte hij naar rechts en stelde telkens tot zijn verrassing vast dat hij nog altijd in de buurt van Ntouskos en Zeidler lag. Met een vroeg ingezette eindsprint wist hij de twee grootheden bovendien voor te blijven.

De individuele klasse komt het best naar voren in het nog geen dertig centimeter brede eenpersoonsscheepje. Wie daarin wint, kan uitgroeien tot een boegbeeld van de sport. Toch geldt de acht traditioneel als het koningsnummer. ‘Omdat die boot het snelste gaat en, als het goed loopt, bijna als een machine functioneert’, zegt Florijn. Een acht legt de 2.000 meter lange wedstrijdbaan al gauw anderhalve minuut sneller af dan een eenzame skiffeur.

Individuele verschillen verdwijnen in een meerpersoonsvaartuig. Niet alleen de toeschouwers kunnen niet uitmaken wie de uitblinker van de dag is, ook de roeiers zelf kunnen niet voelen wie de beste van de ploeg is.

Ultieme teamsport

Volgens Ronald Florijn, tweevoudig olympisch kampioen en vader van de regerend Europees en wereldskiffkampioene, is dat juist wat roeien mooi maakt. Anders dan bij de estafette op de atletiekbaan of in het zwembad gaat de individuele inspanning onzichtbaar en volledig op in de collectieve prestatie. ‘Roeien is de ultieme teamsport.’

Bondscoach Eelco Meenhorst ziet zijn skiffeurs als deel van een groter geheel. Hij probeert alle roeiers in zijn selectie zo over de boten te verdelen dat de kans op eremetaal voor Nederland als geheel toeneemt. Zo ontbrak in Bled een Nederlandse vrouwen-acht, maar wisten zijn roeisters op nagenoeg alle andere olympische nummers wel het podium te halen.

Andere landen werken net zo en daarom vaart de sterkste roeier lang niet altijd in zijn eentje. Van Lierop: ‘In het roeien zijn we opportunistisch. We willen medailles en de skiff is niet per se het makkelijkste onderdeel.’

Van Lierop maakte vorig jaar bij de EK in München nog deel uit van de zilveren acht. Florijn haalde op de Olympische Spelen van Tokio de tweede plaats in de vier zonder stuurman. Ze weten beiden hoe het is om in een ploeg te functioneren. En ze weten ook dat lang niet iedereen geschikt is voor de eenpersoonsboot. ‘Je moet kunnen omgaan met de eenzaamheid die je in de skiff kunt hebben’, zegt Van Lierop.

Op het water is er in de skiff maar één iemand die de verantwoordelijkheid draagt. Dat ervaren sommige roeiers als zwaar. Van Lierop heeft daar geen last van. Florijn houdt er zelfs wel van. ‘Dat je zelf in charge bent, vind ik juist prettig.’

Ze varen wel bij de keuze van de bondscoach, maar uiteindelijk maakt het boottype beide Europees kampioenen niet werkelijk uit. Met zijn achten, met zijn vieren, tweeën of alleen, alles best. ‘Je krijgt dezelfde medaille’, concludeert Van Lierop. En Florijn: ‘Als het hard gaat en als je wint, is alles mooi.’