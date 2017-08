Europese droom van FC Utrecht spat uiteen in Rusland na 2-0 verlies

De spelers van FC Utrecht leken onder de indruk van het snelle spel van Zenit en de sfeer in het kolossale stadion. Met moeite slaagden ze er in om de bal in de ploeg te houden. Pas vijf minuten voor rust leverde Urby Emanuelson een eerste schot af op het doel van keeper Loenev. Een gelukje voor de Utrechters was dat arbiter Del Cerro eerder in de wedstrijd verzuimde de bal op de stip te leggen nadat Ramon Leeuwin Koezjajev onderuit had geschoffeld.



Na rust kroop FC Utrecht steeds vaker uit zijn schulp. De hoop op een treffer nam toe, het wachten was op dat ene moment. Dat kwam er bijna toen Zakaria Labyad uit de draai op doel schoot. Maar net als Sander van de Streek, even later, vond hij Loenev op zijn weg.