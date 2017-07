Europese advocaat-generaal geeft Hongarije en Slowakije ongelijk: asielquota zijn gerechtvaardigd

Hongarije en Slowakije zien de asielquota als een zware inbreuk op hun soevereiniteit

In september 2015 besloten de lidstaten om 120 duizend migranten (merendeels vluchtelingen uit Syrië) die in Griekenland en Italië zaten, te verdelen over de andere lidstaten. Elk land kreeg een quotum, gebaseerd op het nationaal inkomen, de grootte, het werkloosheidscijfer en het aantal reeds aanwezige migranten. Hongarije, Slowakije, Roemenië en Tsjechië waren fel tegen maar werden overstemd. De stemming was een ongebruikelijke procedure, door toenmalig EU-voorzitter Luxemburg verdedigd vanwege de humanitaire noodsituatie voor de migranten in Griekenland en Italië. Alleen al in Griekenland kwamen dat jaar 1 miljoen migranten aan.



Hongarije en Slowakije stapten naar het Hof. Zij menen dat het quotabesluit geen goede wettelijke basis heeft en ineffectief is. Beide landen zien de asielquota als een zware inbreuk op hun soevereiniteit.