Europees teamtoernooi bewijst de groeiende kracht van de Nederlandse atletiek: zesde, met zeges voor Bol, Klaver, Vloon en de 4x100 vrouwen

Femke Bol won voor Nederland de 400 meter. Beeld REUTERS

Femke Bol was de beste. Lieke Klaver was de beste. Menno Vloon ook, net als de vrouwen van de Nederlandse 4x100-meter-estafetteploeg. En ook al was het een EK, Europees kampioen werden zij niet. Ze droegen wel allemaal de maximale score bij aan het puntenklassement en zorgden zo dat Nederland als zesde eindigde op het EK voor landenteams in het Poolse Chorzow. Zo hoog eindigde Nederland nog niet eerder.

Er had misschien zelfs nog een vierde plek in gezeten als de 4x400 meter gemengde estafette, het 37ste en laatste onderdeel van het driedaagse toernooi, beter was uitgepakt. Nederland heeft op dat onderdeel een goede reputatie, het werd vorig jaar op het WK nog tweede achter de Dominicaanse Republiek.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Ook al liep het in Polen in andere samenstelling, toch waren de verwachtingen hoog. Maar Terrence Agard, de derde loper, kreeg kramp en zag strompelend de rest van het veld wegsnellen. De tijd, 3.20,40, deed niet meer ter zake.

Geen uitschieters

Ondanks het ontbreken van dat daverend slotakkoord bewezen de Nederlandse atleten met hun zesde plaats in Chorzow eens te meer dat ze inmiddels consequent tot de internationale top behoren. Dat de prestaties in Tokio, waar de atletiekploeg een recordaantal van zes medailles haalde, geen uitschieters waren.

Voor de technisch directeur van de Atletiekunie, Vincent Kortbeek, was dat precies het doel van het EK voor landenteams, dat dit jaar onder de vlag van de Europese Spelen is geschoven. Hij wilde met een goede equipe naar Polen om de breedte van de Nederlandse atletiek te laten zien. Om de bevestiging te krijgen dat het beleid op Papendal werkt en het nog eens extra bij NOCNSF onder ogen te brengen dat de atleten betrouwbare prijzenpakkers zijn.

Kortbeek, sinds eind vorig jaar in functie, werd op zijn wenken bediend. Het toernooi in Polen toonde de kracht van de huidige groep atleten in de volle breedte. Sinds de introductie van dit EK in 2009 kwam Nederland nooit verder dan de elfde plaats, in 2014 en 2017. Maar er waren jaren bij dat de afvaardiging minder gewicht had omdat het EK voor landenteams nu eenmaal een wat wonderlijke wedstrijd is.

De vrouwen van de estafetteploeg 4x100 na hun zege. Beeld EPA

Alle resultaten, van mannen en vrouwen, worden in puntenaantallen gegoten en bij elkaar opgeteld. Er doen zestien landen mee, dus winnaars krijgen zestien punten. Wie zilver grijpt verdient er vijftien, en zo loopt het af. Het is als toernooi van alles wat: een trainingsprikkel voor de toppers, een ervaring voor jonkies en een manier om bij meer dan de estafette alleen voor een groepsgevoel te zorgen.

Een voorbeeld van dat laatste leverde de Belgische kogelstootster Jolien Maliga Boumkwo. Haar landgenote Anne Zagré moest geblesseerd afzeggen voor de 100 meter horden. Boumkwo naam haar plek in om de twee punten die er te verdienen waren veilig te stellen. Hoewel er teamspirit sprak uit haar actie, paste haar gedribbel over de baan en haar rustig over de hekken stappen niet bij een toernooi dat om topsport zou moeten draaien.

Geen toptoernooi

Maar het EK landenteams is geen uitgesproken toptoernooi. Door de opzet hinkt het op twee gedachten. En lang niet alle topatleten uit Europa waren er. Geen Karsten Warholm bij de Noren, Jakob Ingebrigtsen evenmin, geen Dina Asher-Smith voor Groot-Brittannië.

Ook Nederland was niet op volle sterkte, zo ontbrak discuswerpster Jorinde van Klinken, die onlangs de Diamond League in Oslo won. Ook Sifan Hassan, die zonder twijfel zestien punten had kunnen toevoegen aan het totaal van Nederland, of het nu op de 1.500 meter of 5.000 meter was, deed niet mee.

Maar er waren ook atleten van wereldfaam wel in het oranje in Polen. Femke Bol liet de 400 meter horden aan Cathelijn Peeters, die daarop keurig derde werd, en koos voor de 400 meter vlak. Lieke Klaver schoof door naar de 200 meter.

Airo David landt in de verspringbak. Beeld EPA

Die keuze pakte uitstekend uit. Klaver zondagmiddag naar de zege en een persoonlijk record van 22,46. Dat was slechts 0,01 seconde boven het kampioenschapsrecord van Dafne Schippers, die in 2015 22,45 liep. Bol, indoor wereldrecordhoudster op de 400 meter, won vrijdag met overmacht de 400 meter in 49,82.

Verrassender was de overwinning van Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen. Die greep zijn kans bij afwezigheid van ’s werelds beste in deze discipline, de Amerikaanse Zweed Mondo Duplantis. Op 4,85 had hij nog een kwartet concurrenten. In één keer vloog Vloon erover, terwijl vier anderen strandden. Tel daar de zege van de 4x100 meter vrouwen met N’Ketia Seedo, Jamile Samuel, Tasa Jiya en Klaver bij op en Nederland scoorde beter dan verwacht.

Hoewel het om de punten draaide in Chorzow, hield de organisatie ook een medailleklassement bij. Daarop deed Nederland het nog veel beter en eindigde als tweede, achter Italië dat zich tot Europees kampioen kroonde. Afgezet tegen de puntenranglijst verraadt die tweede plek in het medailleklassement dat Nederland het aan de top nog altijd net iets beter doet dan in de breedte.