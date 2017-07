Europees, olympisch én wereldkampioen - nu op naar nogmaals olympisch goud

Zee, rivier of meer, Ferry Weertman is 's werelds beste zwemmer in het open water. Dinsdag werd de 25-jarige zwemreus in een groengekleurd Hongaars meer voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen (10 kilometer). Het is een unieke prestatie. Hij is de eerste man in de zwemgeschiedenis die 'de dubbel' verwezenlijkt in open water: de wereldtitel na het olympisch goud.



Dat hij de voorbije jaren in de rivier Dahme bij Berlijn (2014) en de haven van Hoorn (2016) ook al Europees kampioen was geworden, moest hem nog in de mond worden gelegd.