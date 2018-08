Europees kampioen op de 5 kilometer, Sifan Hassan, bewijst vorm tijdens Diamond League in Birmingham

Sifan Hassan wint de 1500m voor vrouwen tijdens de IAAF Birmingham Diamond Leage. Foto AFP

Hassan hield op de laatste meters Gudaf Tsegay uit Ethiopië achter zich: 4.01,03. De Poolse Sofia Ennaoui moest genoegen nemen met de derde plaats (4.02,06). Maureen Koster bereikte de finish niet en hield het na zo’n 900 meter voor gezien.

Hassan steekt de laatste maanden in uitstekende vorm. Ze werd niet alleen Europees kampioen op de 5.000 meter, maar verbeterde ook het Nederlands record op de Engelse mijl.

Het optreden van Dafne Schippers in Birmingham was opnieuw weinig overtuigend. Ze eindigde als derde op de 200 meter. Ze moest met 22,41 Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s en de Europees kampioene Dina Asher-Smith voor laten gaan. Miller-Uibo won in 22,15. Asher-Smith noteerde 22,31.

Schippers kwam goed de bocht uit en leek op het rechte stuk naar de zege te lopen. In de laatste dertig meter kwamen Miller-Uibo en Asher-Smith alsnog langszij.

De sprintster uit de Bahama’s was eerder in het seizoen ook al de beste op de 200 meter in Shanghai. Met 22,15 liep ze een baanrecord in Birmingham en versloeg ze Asher-Smith die vorige week op de EK nog de beste seizoenstijd had gelopen met 21,89. Toen kwam Schippers als tweede over de finish in 22,14 en pakte Jamile Samuel brons.

Melissa Boekelman eindigde in Engeland als derde bij het kogelstoten. Met een worp van 17,78 revancheerde ze zich enigszins voor haar tegenvallende optreden op de EK waar ze de finale niet bereikte. De Duitse Christina Schwanitz won met een worp van 18,20.

Nadine Visser werd derde op de 100 meter horden. De houdster van het Nederlands record (12,71 seconden) klokte 13,07. Visser moest het afleggen tegen de twee Duitse atletes die haar vorige week ook al voor waren gebleven bij de EK in Berlijn. Pamela Dutkiewicz, goed voor zilver op de EK achter Elvira Herman uit Wit-Rusland, zegevierde in Birmingham in 12,84. Cindy Roleder eindigde als tweede in 12,96.

De Europees kampioene van Amsterdam 2016 had in Berlijn brons gepakt. Visser greep op de Europese titelstrijd net naast een medaille. De 23-jarige atlete uit Hoorn eindigde daar als vierde in 12,88.

Susan Krumins finishte als twaalfde op de 3.000 meter. De winnares van het zilver op de 10.000 meter van de EK in Berlijn finishte na 8.49,60, ruim zeventien seconden achter de Keniaanse winnares Agnes Jebet Tirop.

Jamile Samuel koos voor een wedstrijd in het Zweedse Göteborg en won daar de 100 meter. De 26-jarige sprintster was met 11,55 te snel voor de Britse Kristal Awuah (11,58) en de Poolse Anna Kielbasinska (11,58). Naomi Sedney werd in 11,82 zesde.

Solomon Bockarie eindigde op de 200 meter als tweede. Hij moest met 20,91 Kyle Greaux uit Trinidad & Tobago voor laten gaan. Die won in 20,79. Churandy Martina werd derde in 21,07.

Lisanne de Witte was met 51,55 de snelste op de 400 meter. De 25-jarige atlete, die op de EK atletiek brons veroverde op de 400 meter, bleef de Poolse Justyna Swiety (51,71) en haar landgenote Madiea Ghafoor (52,34) voor. Laura de Witte eindigde met 53,30 als zesde.