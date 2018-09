Europees kampioen Nederland onherkenbaar tegen Noorwegen, ploeg moet play-offs winnen om WK te halen

Met voetbal dat niet eens leek op het sprankelende spel waarmee Nederland ruim een jaar geleden de Europese titel won, is de nationale vrouwenploeg naar de wachtkamer voor het WK gestuurd. De nederlaag tegen Noorwegen (2-1) veroordeelt de Sportploeg van het jaar uit 2017 tot het hachelijke pad van maximaal vier extra wedstrijden, om het eindtoernooi in Frankrijk alsnog te bereiken.

Nederland had aan een gelijkspel genoeg, maar verpestte de vroege zomeravond in het half gevulde stadionnetje van Oslo door een abominabele, ongeconcentreerde start, met twee geïncasseerde doelpunten binnen zes minuten. Vooral de opvallende spelers, die furore maakten met de Europese titel, vielen zwaar tegen in het verdere verloop contra de fysiek sterkere Noren, die hun toevlucht zochten in stevige overtredingen. Zij plaatsten zich voor het WK als groepswinnaar.

Toppers

De toppers moeten het elftal dragen, mede omdat een aantal anderen met moeite het vereiste niveau haalt. Lieke Martens, vorig jaar verkozen tot beste van de wereld, was haar gouden dribbel even kwijt. Bovendien kan ze tegenwoordig rekenen op extra strenge bewaking. Topschutter Vivianne Miedema, scorend doch traag ogend, verzuimde soms in kansrijke positie te schieten en was moeilijk aanspeelbaar.

Rechtsbuiten Shanice van de Sanden is haar snelheid natuurlijk niet kwijt, doch had weer geregeld moeite met haar voorzet of passing. Aanvoerder Sherida Spitse bouwt traag op en kiest te vaak voor de bal breed of achteruit. Middenvelder Jackie Groenen, normaliter het spel versnellend en bekend om haar uitgekiende positiespel, viel nauwelijks op en werd gewisseld, net als collega Daniëlle van de Donk.

Foto ANP

Maniertjes

Zij toonde openlijk misbaar, maniertjes die in het vrouwenvoetbal zeldzaam heten te zijn. Dat is deels een misvatting. Zeker als de belangen groeien, als de spelers status krijgen, wordt het moeilijker om eendracht en het streven naar succes gezamenlijk uit te dragen. Ook hier, bij de vrouwen, zijn de speelsters tegenwoordig bv’s, nou ja, bv’tjes met zaakwaarnemers, met buitenlandse contracten. Van de Donk negeerde bondscoach Sarina Wiegman bij haar aftocht en liet haar ogen vuur spuwen. Haar spel was inderdaad iets beter dan voor rust, maar ook zij bleef beneden haar kunnen. Of, zoals Miedema na afloop stelde voor de camera’s van SBS: ‘Net in deze wedstrijd haalden we als ploeg ons normale niveau niet.’

Het WK bereiken kan nog steeds, via twee play-offs in een uit- en thuiswedstrijd, in oktober en november, als de speelsters mogelijk wat meer ritme hebben opgedaan in de competities. Het opkomende België, EK-finalist Denemarken en Zwitserland zijn de andere ploegen. Vrijdag is de loting. Vier jaar geleden won Nederland de play-offs na zeges op Schotland en Italië. Op het eindtoernooi ging de achtste finale verloren tegen Japan.

Tegenvaller is wennen

De nederlaag in Oslo is eigenlijk de eerste tegenvaller sindsdien. Dat is wennen en vulde de kleedkamer met chagrijn. Op het EK in Nederland won de ploeg zes keer op rij, wat de Nederlandse sportliefhebbers verleidde tot euforie en een fijne sportzomer.

Sindsdien werden met name Martens en Wiegman internationaal gelauwerd, als beste speelster en trainer van de wereld. De kwalificatie voor het WK verliep lang bijna vlekkeloos, al besliste Miedema het openingsduel tegen de Noren in Groningen pas in de 93ste minuut, eindigde het thuisduel met Ierland in 0-0 en scoorde Martens pas kort voor tijd tegen het zwakke Slowakije.

Lieke Martens en Desiree van Lunteren. Foto ANP

Was verdediger Van der Gragt niet geblesseerd geweest, dan had Nederland dinsdag afgetrapt in exact dezelfde opstelling als ruim een jaar geleden in de finale van het EK, waarbij aangetekend dat tien van de elf tegenwoordig in het buitenland voetballen. Dat is een teken van kracht, maar ook een aanwijzing dat de kwantitatieve groei van vrouwenvoetbal in Nederland niet automatisch leidt tot aanbod van nieuwe topspeelsters. Misschien was het jammer dat Wiegman de jonge, snelle aanvaller Lineth Beerensteyn pas laat bracht, want de speler van Bayern München bracht meteen dreiging.

Ongekend slap

Ongekend slap was de achteraf fatale openingsfase, met staaltjes dramatisch verdedigen. Eerst viel een hoekschop van Hansen voorbij de tweede paal, waar Martens niet oplette en Engen na een voorzet van Mjelde scoorde. Even later verloor de vervanger van Van der Gragt, Dominique Bloodworth, voor haar recente huwelijk Janssen, veel te gemakkelijk een duel van Herlovsen, die met links inschoot. Weinig verbetering was daarna te zien. De Noren raakten zelfs paal en lat, totdat het opeens 2-1 was, na een half uur. Dekker speelde diep, de Noorse defensie reageerde weinig alert, Miedema scoorde beheerst na een sleepbeweginig, haar 51ste goal in 63 interlands.

Vanaf die treffer was Nederland optisch beter, hoewel dat overwicht te weinig kansen opleverde. Op de zege voor Noorwegen viel daarom niet veel af te dingen.