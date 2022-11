Europees kampioen Fem van Empel is de koploper van een nieuwe generatie in het veldrijden

Fem van Empel op de steilste afdaling van het EK-parcours op de Citadel van Namen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze zijn al enige tijd aan elkaar geklonken in het veldrijden. Ze deelden geregeld het podium, als junior, als belofte (onder de 23), in wisselende volgorde. Ze zijn nu alle drie 20 jaar.

Wat Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse nog meer gemeen hebben: ze overvleugelen tot dusver dit seizoen meermaals de gevestigde orde. Niet alleen de bijna-dertigers en dertigers als Denise Betsema (29) en Marianne Vos (34), maar ook de daaropvolgende lichting met onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado (24) en Annemarie Worst (26) moet eraan geloven. Alleen Lucinda Brand (33) kan ze soms partij geven.

Ze fietsen alle drie met de beheersing en de rust van de routinier en met onderlinge achting. We verdienden het hier alle drie te winnen, zei Van Empel, nadat ze vorige maand in Maasmechelen weer eens met de twee anderen op het ereschavot had gestaan. Op kampioenschappen waren ze al vaker de besten. Vorig jaar op de EK, boven op op de VAM-berg, werd Van Anrooij bij de beloften kampioen, voor Pieterse en Van Empel. Begin dit jaar, op de WK in de Verenigde Staten, was Pieterse het snelst, net voor Van Anrooij en wat ruimer voor Van Empel, die in de slotfase ten val was gekomen.

Het is vooral Van Empel die nu de aandacht trekt. Ze won zeven van de acht wedstrijden waaraan ze deelnam, met vier keer op rij een zege in de wereldbeker, en, afgelopen dinsdag, de uitdagende Koppenbergcross.

Scheiding

Het waren die resultaten die op de EK in Namen, het afgelopen weekeinde, leidden tot een scheiding binnen de aanstormende drie. Er was geen ontkomen aan, volgens haar ploeg en haar trainer, en Van Empel vond het zelf ook: ze moest zaterdag maar meedoen met de elite. Wat wil je, met zo’n aanloop? Moest ze dan nog starten in haar leeftijdscategorie?

Van Empel maakte temidden van de gelouterde krachten – zij het dat Brand ontbrak, zij kampt met een gebroken middenhandsbeentje – de verwachtingen waar. Op de uiterst lastige citadel – het uitdagendste circuit in het veldrijden, bezaaid met klimmetjes, afdalingen en zelfs een hellende kasseienstrook – kwam ze glimlachend, de armen breeduit, als eerste over de finish. Ze hield Alvarado 22 seconden achter zich. Derde, op 36 seconden, was de Hongaarse Kata Blanka Vas, ook nog maar 21.

Het optreden van de nieuwe Europese kampioen oogde volwassen. Uiterlijk kalm meldde ze zich vroeg in de wedstrijd aan kop, uiterlijk kalm incasseerde ze tegenslag in de tweede ronde. Toen ze de materiaalpost passeerde, ontdekte ze dat haar voorband lek was. Ze keerde terug, wisselde van fiets en reed gelijkmatig het gat van een halve minuut binnen twee ronden dicht.

De pech bracht haar niet van de wijs. ‘Het was een ongelukkig moment, ik kon weer opnieuw beginnen. Ik ben rustig gebleven en kon het geloof in mezelf houden. Als je je hier gaat haasten, ga je juist fouten maken.’ Het past allemaal in het project, zei ze, een samenwerking van intussen drie jaar met haar trainer Aschwin van Oorschot. Daarin is na de jaarwisseling ook een overgang voorzien van de Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal naar het Nederlandse Jumbo-Visma, waar ze wil nagaan waartoe ze op de weg in staat is.

Voetbal eerste passie

Ze is pas vanaf 2019 serieus in het veld gaan fietsen. Voetbal was haar eerste passie, spelen bij Bayern München ooit was haar droom. Ze begon op haar 6de, tussen de jongetjes van RKVV Sint-Michielsgestel. Op haar 15de had ze het tot rechtsbuiten geschopt bij RKSV Nuenen. Toen ze ontdekte dat haar teamgenoten er minder voor opzij wilden zetten dan zij, slonk de motivatie. De fiets, in eerste instantie de mountainbike, was nooit ver weg. Vader Paul reed wedstrijden, oom Ad heeft een fietsenwinkel en bouwt zelf frames, Empella. Er hebben wereldkampioenen op gereden, onder wie Bart Wellens, Zdenek Stybar, Erwin Vervecken en Hanka Kupfernagel.

Van Anrooij en Pieterse zaten samen zaterdag voor de televisie toe te kijken. Ze hadden hun redenen om bij de beloften te rijden, een dag later. Beiden voerden aan dat het ze nog niet is gelukt Van Empel te verslaan. Pieterse, al wereldkampioene bij de beloften, had nog een argument. ‘Ik wilde ook graag een keer een wedstrijd rijden in de regenboogtrui.’

Van de drie manifesteert Van Anrooij zich het meest op de weg. Ze nam dit jaar voor Trek-Segafredo deel aan de Tour de France Femmes en won de witte trui, voor de beste jongere. Als belofte werd ze Europees kampioen op de weg en de tijdrit, op de WK in Australië was er zilver in de wedstrijd tegen de klok. Pieterse laat zich gelden door een surplus aan techniek. Tussen de vrouwen is zij een van de weinigen die zich aan een sprong over de balken waagt. Ze rijdt voor Alpecin-Fenix en heeft dezelfde coach als Mathieu van der Poel. Ze deelt nog een ambitie met hem: als mountainbiker naar de Spelen in Parijs over 2,5 jaar.

Zij won zondag, met veel overtuiging nam ze al in de eerste ronde de leiding. Haar rondetijden waren zelfs sneller dan die van Van Empel een dag eerder, al lag het parcours er toen wat glibberiger bij. Van Anrooij miste de start. Ze schoot uit haar klikpedaal en kwam tot stilstand in het gedrang. Ze knokte zich nog naar de derde plek, achter de Franse mountainbiker Line Burquier, maar voelde dat de gewenste vorm er niet was. ‘Het zat er totaal niet in.’

Na die lange reeks van overwinningen begint enige luwte op deze leeftijd ook wel enigszins te lonken. Fem van Empel vindt het wel lastig, de aandacht voor haar prestaties en haar persoon. ‘Ik ben wel bang iets verkeerd te zeggen. Een keer gewoon in de top-5 eindigen zou niet verkeerd zijn.’