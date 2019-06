Europa blijft heersen op WK voetbal

Ellen White viert haar doelpunt. Engeland won met 3-0 van Kameroen. Beeld REUTERS

Vol woede en onbegrip heeft Kameroen het WK voetbal verlaten. Onbedaarlijk boos reageerde de ploeg op de na ingrijpen van de VAR afgekeurde treffer, vanwege buitenspel. Het werd geen 2-1, maar even later 3-0 voor Engeland.

De overheersing van Europa blijft opvallend. Hoewel het team van de VS de uitgesproken favoriet is, zijn de eerste drie landen die zich dit weekeinde plaatsten voor de kwartfinales afkomstig uit Europa. Europa zag eerder al acht van de negen deelnemers doordringen tot de achtste finales, met allemaal een niet-Europese tegenstander. Duitsland en Engeland rekenden eenvoudig af met de Afrikaanse inbreng uit Nigeria (3-0) en Kameroen (3-0).

Kameroen kwam met 1-0 achter omdat Engeland een indirecte vrije trap kreeg op zeven meter van het doel, na een terugspeelbal. Kort voor rust scoorde Ellen White. De grensrechter had gevlagd voor buitenspel, maar de VAR toonde aan dat de treffer zuiver was. Na rust was het dus andersom. Nchout scoorde, maar de lijn van de VAR op het scherm liet zien dat het een paar centimeter buitenspel was. Bondscoach Djeumfa hield zijn spelers, van wie sommigen huilden, in bedwang.

De mooiste wedstrijd was Noorwegen – Australië (1-1), met Caroline Graham Hansen als uitblinker. Vooral na de rode kaart voor Kennedy (Australië) in de verlenging heerste Noorwegen, hoewel het verschil pas in cijfers werd uitgedrukt in de strafschoppenreeks.