Eurlings moet eer aan zichzelf houden, meent voormalig IOC-lid Els van Breda Vriesman

De druk op IOC-lid Camiel Eurlings wordt met de dag groter. Chef de mission Jeroen Bijl wil komende week van sportkoepel NOCNSF duidelijkheid over de positie van de in opspraak geraakte ex-minister. Kan Eurlings nog aanblijven?



Chef de mission Bijl wil voor start Winterspelen duidelijkheid over positie Eurlings

Chef de mission Jeroen Bijl van de Nederlandse ploeg voor de Winterspelen heeft de druk op Camiel Eurlings verder opgevoerd. Bijl wil dat er voor de start van de Winterspelen op 9 februari duidelijkheid is over de positie van het in opspraak geraakte IOC-lid. Volgende week gaat het bestuur van sportkoepel NOCNSF in gesprek met Eurlings; Bijl verwacht dan een verklaring.



'Natuurlijk, vergeving is mogelijk, dat weten wij katholieken als de besten. Maar vergeten is iets anders, en dat is hier het megaprobleem. Nooit meer zullen insiders in de sport Eurlings serieus nemen, zeker niet in Nederland', schrijft Willem Vissers in zijn column.