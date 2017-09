Eurlings krijgt VOG en mag in bestuur NOCNSF blijven, ondanks mishandelen ex

Camiel Eurlings kreeg in de zomer 2015 ruzie met zijn toenmalige vriendin. Zij liep daarbij naar eigen zeggen een gebroken elleboog, een hersenschudding, een gescheurde oorlel en kneuzingen op. De zaak werd, mede vanwege de bekendheid van de voormalige CDA-minister en oud-KLM-topman, in samenspraak met beide partijen achter gesloten deuren behandeld. Eurlings ging in maart akkoord met een werkstraf die hij volgens het Openbaar Ministerie 'naar behoren' afrondde, al is onbekend wat hij daarvoor precies heeft moeten doen.



In de top van NOCNSF leidde de kwestie rond Nederlands hoogste vertegenwoordiger in de sport - Eurlings is het enige Nederlandse lid van het Internationaal Olympisch Comité - tot onrust. Het bestuur van de sportkoepel vroeg hem afgelopen voorjaar zich terug te trekken als bestuurslid, totdat duidelijk was of zijn ex-vriendin verdere gerechtelijke stappen wilde ondernemen. Eurlings ging daar niet op in en zei dat hij zich onschuldig achtte.