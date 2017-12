Eurlings komt op uitdrukkelijk verzoek van NOCNSF met 'biecht' over mishandeling ex

Het is hem nu pas echt duidelijk geworden wat dit voor NOCNSF en de Nederlandse sport betekent Bestuurslid NOCNSF

In de zomer van 2015 deed zijn ex-vriendin aangifte tegen hem wegens mishandeling na een uit de hand gelopen ruzie. Zij liep naar eigen zeggen een gebroken elleboog, een hersenschudding en kneuzingen op. Justitie behandelde de zaak achter gesloten deuren en bood Eurlings een 'transactie' aan: hij kreeg een werkstraf van 40 uur en hoefde niet meer naar de rechter. Een transactie wordt alleen aangeboden als justitie voldoende bewijs aanwezig acht voor het gepleegde strafbare feit.



De afgelopen maanden is hij binnen NOCNSF op de man af gevraagd te vertrekken. Dat gebeurde in een overleg met onder meer voorzitter Bolhuis en directeur Dielessen. Voor Eurlings is opstappen nooit een optie geweest: hij acht zichzelf onschuldig, ook al voerde hij zijn werkstraf uit. Eurlings is als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) automatisch verzekerd van een plek in het NOCNSF-bestuur. Anders dan bij zijn collega-bestuursleden zijn het niet de leden van de sportkoepel die over zijn positie beslissen, maar Eurlings zelf.



Daartoe aangejaagd door bestuursleden van NOCNSF ging Eurlings de afgelopen weken in gesprek met zijn collega's. Bij de bestuursvergadering op Papendal vorige week leek hij volgens sommige aanwezigen eindelijk doordrongen van de ernst van de situatie. 'Het is hem nu pas echt duidelijk geworden wat dit voor NOCNSF en de Nederlandse sport betekent', zegt een bestuurslid.