Eugene een atletiekstad? Welnee, Eugene is een zorgvuldig opgebouwde illusie

Gedenksteen voor Steve Prefontaine de atleet die Eugene op de kaart zette. Hij verongelukte in 1997. Beeld Sportsfile via Getty Images

Vijftien uur hebben Jan en Lyle Hadlock vanuit Cedar City in Utah gereden om naar de WK atletiek in Eugene te komen. Alle dagen zit het echtpaar op de tribunes van Hayward Field. Vaak in de brandende zon op de Oosttribune, soms in de schaduw aan de andere kant, maar steevast genietend van wat gebeurt. ‘Dit is het mekka van de atletiek in Amerika’, zegt Jan.

Eugene is bij de Amerikaanse fans bekend als ‘track town’; in de VS wordt atletiek ‘track and field’ genoemd. Maar volgens gerenommeerd sportjournalist Alan Abrahamson, onder meer biograaf van Michael Phelps, klopt er niets van die bijnaam. Marketing is het, meer niet. ‘Om duidelijk te zijn: I love Eugene, maar het is een footballstadje. De WK atletiek zijn hier niet op hun plek.’

De wedstrijden vinden plaats in stadion Hayward Field, het kleinste stadion ooit voor de mondiale kampioenschappen. Er is plek voor zo’n 12 duizend toeschouwers, maar geen moment waren de afgelopen dagen alle stoeltjes gevuld. Het merendeel van de tijd is het stadion niet eens halfvol. Elke zaterdag dat de Oregon Ducks, het footballteam van de Universiteit van Oregon, even verderop in het Autzen Stadium spelen, zijn alle 54 duizend kaartjes uitverkocht, zegt Abrahamson. ‘Football is nummer één.’

Het wordt de fans niet gemakkelijk gemaakt om te komen kijken bij de WK. Eugene is met 170 duizend inwoners maar een klein plaatsje. De dichtstbijzijnde grote stad is Portland, tweeënhalf uur rijden naar het noorden. In Eugene zijn weinig hotels en voor zover ze kamers beschikbaar hebben, kosten die honderden euro’s per nacht. Minstens zo duur zijn de entreekaartjes. De goedkoopste kosten 85 dollar, maar daarvan zijn er maar weinig beschikbaar.

Jan Hadlock betaalde elke dag minstens 300 dollar voor haar tickets, vertelt ze in een hoekje van het foodcourt op de campus. Ze knikt naar haar man. ‘Ik heb hem maar niet verteld hoe duur het was.’ De week voordat ze naar Oregon reden had ze de lening die ze ervoor afsloot, afgelost. Zij en haar man verblijven bij een nicht die op twintig minuten rijden van de atletiekbaan woont. Daarmee spaart ze weer wat geld uit. Er zijn maar weinig anderen die zich die moeite getroosten.

Schamele kijkcijfers

Onder de televisiekijkers is de interesse evenmin groot. Ook al leiden de Amerikanen ruimschoots in het medailleklassement, toch komen de kijkcijfers niet in de buurt van andere sportevenementen. In het openingsweekend trokken drie andere sporten een groter publiek: golf, Nascar en honkbal.

Met twee miljoen kijkers maximaal komen de WK niet eens in de buurt van het olympisch kwalificatietoernooi van vorig jaar. Toen lag het gemiddelde al op ruim drie miljoen kijkers. Niet voor niets kopte The Washington Post vorige week: ‘Oregon weet de ogen van de atletiekwereld op zich gericht. Maar zal Amerika dat opmerken?’

Dat Eugene zich toch als ‘track town’ afficheert, komt grotendeels door de herinnering aan Steve Prefontaine. Deze hardloper stal in de jaren ‘70 de harten van het Amerikaanse publiek met zijn schwung en aanvallende stijl. Iconisch was de 5.000 meter die de man uit Coos Bay, een kustplaatsje niet ver van Eugene, precies 50 jaar geleden op Hayward Field liep.

Tijdens de Amerikaanse olympische trials in 1972 zagen bijna 17 duizend mensen hoe Prefontaine zijn belangrijkste tegenstrever George Young ‘vernietigde’ zoals de plaatselijke krant The Register-Guard optekende. Veertig jaar lang zou er niemand bij de steeds op Hayward Field gehouden olympische trials harder lopen dan zijn 13.22,8. Pas in 2012 ging Galen Rupp, net als Prefontaine afkomstig uit Oregon, eronderdoor met 13.22,67.

De rest van de wereld leerde Prefontaine en zijn alles-of-nietsmentaliteit kennen tijdens de Spelen van München. De BBC-commentator noemde hem tijdens het verslag van de 5.000-meterfinale waarin Prefontaine met snor en wapperende haren gedurfd de leiding nam ‘een cultheld, een soort atletiek-Beatle’. De toen 21-jarige Amerikaan overschatte zichzelf en eindigde als vierde.

Verongelukt

Mythische proporties kreeg Prefontaine nadat hij in 1975 op 24-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk. Na een wedstrijd was hij naar een feestje gegaan en nadat hij collega-loper Frank Shorter had thuisgebracht miste hij met zijn gouden cabriolet een bocht. Via de stoeprand sloeg de auto over de kop en klapte tegen een rotswand. Omstanders vonden hem, vastgeklemd onder het wrak, maar tegen de tijd dat de hulpverleners arriveerden was hij dood. Van atletiek-Beatle was hij de James Dean van het Amerikaanse hardlopen geworden.

Nog altijd bepaalt Prefontaine het gezicht van Eugene. ‘Pre’s Rock’, de plek waar hij verongelukte is een klein bedevaartsoord voor hardloopfanaten. Vlak voor de start van de WK werd een standbeeld van hem onthuld in downtown. Zijn beeltenis siert bovendien de toren die boven atletiekstadion Hayward Field uitsteekt.

Hij bepaalt ook de gezichten in Eugene. Er lopen opvallend veel jonge mannen met dezelfde snor als hij over de campus van de Universiteit van Oregon. Ze joggen met dezelfde golvende jaren-’70-coupe over het hardlooppad dat zijn naam draagt en langs de Willamette-rivier ligt. ‘Pre’ leeft.

Volgens Abrahamson is dat juist het probleem. ‘Niet dat Prefontaine geen goede atleet was. Bij zijn overlijden bezat hij alle records op zijn afstanden, maar hij heeft niet bereikt wat hij wilde. Hij werd vierde in München. Waarom zou je hem heilig verklaren? Je ziet andere sporten ook niet zo in het verleden blijven hangen.’

Het schuurt bovendien omdat huidskleur ook een rol speelt in de heldenverering, meent Abrahamson. Er zit een nare bijsmaak aan Prefontaine als ‘de grote witte hoop’. Voor zover het al ooit het geval was, worden de grootste successen al lang niet meer door witte jongens uit de Amerikaanse middenklasse geboekt, maar door atleten van kleur. Mannen als sprinters Noah Lyles (winnaar van de 200 meter) en Fred Kerley (winnaar van de 100 meter) zouden de grote namen van de sport moeten zijn, vindt Abrahamson. ‘Het is geen 1972 meer. We zijn een multiculturele samenleving.’

Ook daarom was het beter geweest als de WK, net als de Zomerspelen van 2028, in Los Angeles hadden plaatsgevonden, vindt Abrahamson. ‘Dat is één van de meest diverse steden ter wereld. En je had er Hollywoodsterren kunnen uitnodigen. Als de Kardashians aanwezig waren geweest, hadden de mensen van alles geprobeerd om erbij te zijn.’

Daarbij ligt in LA, in het Coliseum, meer atletiekgeschiedenis dan op Hayward Field. Dat stadion was het decor voor het olympisch atletiektoernooi in 1932 en 1984. Afgelopen weekend werd het omgebouwd voor Nascarraces.

Partypooper

Met zijn kritiek op de WK maakt Abrahamson zich niet geliefd bij de organisatie in Eugene. Op de sociale media krijgt hij het verwijt het feestje te verpesten. ‘Ik ben hier de grote boef’, zegt hij met een glimlach. Maar hij is niet de enige met kritiek, ook anderen maken bezwaar tegen de WK in Eugene.

De campus van de Universiteit van Oregon is een eilandje in de stad. Wie er rondloopt tussen de bakstenen gebouwen ziet niet dat de armoede even verderop groot is. Een vijfde van de inwoners leeft onder de armoedegrens. Eugene heeft het hoogste percentage daklozen van alle steden in de VS. In de afgelopen jaren zijn meerdere keren kampementen van de ongeveer tweeduizend daklozen verwijderd. Buiten de stadsgrenzen, langs de rivieroevers richting het nabijgelegen Springfield zijn er tussen de bomen nog wel plukjes koepeltenten te zien.

Volgens een flyer geprikt op een informatiebord bij hardlooppad ‘Pre’s Trail’ zijn de tentenkampen plat gebulldozerd om te voorkomen dat bezoekers met de daklozen worden geconfronteerd. Het papiertje van hulporganisatie Black Thistle Street Aid is niets minder dan een aanklacht tegen de WK-organisatie, die 40 miljoen van de staat Oregon ontving om de begroting van in totaal 80 miljoen sluitend te krijgen. Een bedrag dat volgens Black Thistle beter besteed was om ‘woonruimte en hulp te bieden aan de eigen burgers’.

Jan en Lyle zetten koers naar het stadion waar het avondprogramma op punt van beginnen staat. Zij kunnen zich geen betere plek voor de WK voorstellen dan Eugene. En LA dan? Jan: ‘Daar ga ik niet naartoe, ook niet als de Spelen er straks zijn. Ik vind LA een verschrikkelijke stad.’