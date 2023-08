Euforie verdwijnt bij Van der Poel na razendsnelle val op WK mountainbike

Mathieu van der Poel staat de pers te woord nadat hij op het WK bij het mountainbiken heeft opgegeven door een val in de eerste ronde. Beeld Klaas Jan van der Weij

Daar staat Mathieu van der Poel voor een witte camper. Wereldkampioen. Maar ook zwaar teleurgesteld in zichzelf. Op de achtergrond het geluid van joelend publiek bij een wedstrijd die de zijne niet meer is. Of eigenlijk nooit was. Een paar minuten duurde zijn WK mountainbike slechts. Een slippertje, en daar de grond. Van euforie naar deceptie in slechts zeven dagen tijd. ‘Dat vind ik het meest jammer.’

Op zijn rechterenkel een vierkante witte pleister. De rechterkant van zijn gezicht glimt op een paar plekken, na een behandeling in de camper aan wat schaafwonden. De ergste schade is uit het zicht onttrokken door een lange zwarte joggingbroek. Zijn knie is gehavend. Evenals zijn rechterbeen, waar de wonden van zijn valpartij in de afgelopen week onvoldoende tijd kregen om te dichten.

‘Dat deed zeker geen deugd, weer op dezelfde wonden te vallen. De klap kwam wel even aan. Maar de lichamelijke schade is nog wel te overzien. Ik ben vooral teleurgesteld, en heel slecht gezind op mezelf’, zegt Van der Poel (28) deze zaterdagmiddag. ‘Het is mijn eigen fout weer.’

‘Gemakkelijkste stuk’

Zijn eigen fout ‘weer’; die opmerking slaat op de laatste keer dat hij startte in een mountainbikerit. Ruim twee jaar geleden in Tokio verliet Van der Poel de olympische mountainbikewedstrijd vroegtijdig. In de eerste ronde vloog hij destijds onderuit, niet wetende dat de organisatie een veiligheidsplank die er tijdens de verkenning nog lag, uit het parcours had verwijderd.

Hij wil mountainbiken. Van der Poel houdt van de weg, houdt van de cross, hij houdt simpelweg van de fiets en waarom uitdagingen als moeilijk of onmogelijk betitelen als er ook zoveel plezier uit te halen is om het tegendeel te bewijzen? Dus hij wil mountainbiken, met maling aan sceptici. De olympische mountainbikerit van Parijs volgend jaar is zijn doel. ‘Ik zal gaan bewijzen dat het wel lukt.’

Achter hem hangt zijn fiets met startnummer 101 eenzaam aan een fietsenrek. Hij lacht schamper. Zegt: ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik erover moet zeggen.’ Al zegt Van der Poel vervolgens meer dan genoeg. Dat hij baalt van zichzelf. Dat zijn eigen actie dom was. Dat hij pissig is, op zichzelf.

Zijn voorwiel gleed weg op het grind. ‘Gewoon mijn eigen fout.’ Op dat moment had niemand in het veld nog geen ronde gereden. Een bocht en daar ging hij dus. Nog een schamper lachje. ’Op het gemakkelijkste stuk van het parcours, als je de rest bekijkt. Een onbenullig stuk.’ Er zitten sprongen in over rotsblokken, het gaat omhoog en omlaag op de bergen van Glentress Forest waar Van der Poel sinds maandag traint.

Vorige week nog wereldkampioen

Zijn eerste training was onwennig, verliep nog niet zoals gewild – wat wil je ook na al die tijd zonder specifieke trainingen, zonder rijden op dit materiaal? Maar elke dag stapte hij weer op, verkende hij het parkoers. Al was de week rustig. ’Het begon weer lekker te gaan. Ik voelde me er best klaar voor. Ik had er zin in. High, high, low, low’s, dat is weer gebleken.’

Een week geleden lijkt plots een eeuwigheid terug. Ook toen viel hij. Ook toen stapte hij weer op zijn fiets in het centrum van Glasgow tijdens de wegrace na een slippertje met zijn wiel. De schrik was heel kort even heel groot: hier gaat mijn kans op de wereldtitel, dacht hij. Tot zijn instinct het overnam en hij de voorsprong die hij op dat moment had nooit verspeelde.

Hij trapte en trapte die zondagmiddag. Met materiaalpech aan een schoen nota bene; met beperkte steun de korte klimmetjes in Glasgow op. Maar zeven dagen terug fietste hij naar de finish, met zijn armen in de lucht. Weer een doel afgevinkt – misschien zelfs de mooiste in zijn carrière. De eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Joop Zoetemelk 38 jaar geleden. Nu was de klap te groot en fietste hij na zijn valpartij direct naar de camper van het team. Om achter een gesloten deur zijn wonden te laten verzorgen en zijn frustratie groter te laten worden – zo werkt dat even.

‘Ik ben echt kwaad op mezelf. Echt weer heel zuur. Maar ook hier zal ik weer kracht uit putten’, zegt hij.

Alternatieve route naar Parijs

Parijs blijft het doel, al verspreekt hij zich even door ‘Tokio’ te zeggen, de voor hem teleurstellend verlopen Spelen van vorige keer. Spottend lachje: ‘Ben hard op mijn hoofd gevallen.’ Maar hoe het verder gaat richting Parijs, dat bekijkt hij nadat alles bezonken is.

Hij kwam naar dit deel van Schotland om een startbewijs voor de Spelen veilig te stellen. Eigenlijk was een WK mountainbike zo kort na het WK op de weg verre van ideaal. Een plaats bij de top tien of top vijftien zou voldoende zijn, dacht Van der Poel. Maar door een sterk optreden van Tom Schellekens een dag eerder – hij werd vijfde bij de beloften– is dat olympische ticket voor Nederland nagenoeg zeker.

Van der Poel stuurde een dag eerder nog een appje naar bondscoach Gerben de Knegt. Dat hij nu wel als toeschouwer kon gaan kijken. Niet wetende dat hij daadwerkelijk langs de kant zou gaan staan. Nu: ‘Ik moet Tom bedanken, als het aan mij had gelegen was dat niet gelukt. Een geluk bij een ongeluk misschien. Ik ben er deze week weer achter gekomen hoe leuk ik mountainbiken vind. Ik heb vorige week als troost, maar het pakt voor mij wel een beetje de euforie weg en dat vind ik het meest zonde.’

Van der Poel draait zich om en gaat de camper weer in. De rest van de wedstrijd kan hem gestolen worden.