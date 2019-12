Euforie Nederlandse handbalsters gedempt door Duits verweer

Een treurige Angela Malestein, Lois Abbingh, Estavana Polman als Nederland niet is opgewassen tegen Duitsland tijdens op het WK handbal in Aqua Dome. Beeld ANP

Duitsland, de laatste twee jaar op grote toernooien royaal opzij gezet door Nederland, bleek in Kumamoto in uitstekende vorm te steken. Het eerste duel in de hoofdronde viel met twee doelpunten verschil in de schoot van de lange, sterke Duitse speelsters: 23-25.

Bij rust leidde Nederland nog met één treffer verschil (12-11), na een maximale voorsprong van drie treffers (11-8). In die fase leunde de nationale ploeg vooral op het voortreffelijke keeperswerk van Tess Wester. De Duitse vrouwen lieten kans op kans ongebruikt, deels door de knappe reacties van Wester. In de aanval en verdediging van Nederland waren in die eerste dertig minuten al tal van slordigheden en afstemmingsproblemen te zien.

Na rust ging de rol van uitblinker onder de lat naar de Duitse Dinah Eckerle. Zij verving in 2018 Tess Wester als keepster van de Duitse kampioen Bietigheim. De Nederlandse vertrok naar Denemarken, naar Odense. Eckerle stond toen al bekend als het grote keeperstalent van Duitsland. Ze moest wachten toen Claudia Woltering afzwaaide en de Nederlander Henk Groener als Duitse bondscoach zijn opwachting maakte.

Zondag maakte Eckerle haar uitverkiezing en het gestelde vertrouwen compleet waar. Ze stopte meer dan een op de twee afstandsschoten van de Nederlanders, die niet meer wisten waar ze moesten schieten en vaak dom uithaalden. Kanonnen als Lois Abbingh en Estavana Polman werd, ook door het fors bemeten middenblok van de oosterburen, compleet vernageld. De doeltreffende schoten kwamen deze keer vooral van Kelly Dulfer, spelend in de Duitse competitie en niet bekend staan om haar grote kracht vanuit de tweede lijn.

Antje Lauenroth (L). Beeld AFP

In de slotfase, toen Duitsland op vijf treffers (17-22) voorsprong kwam, was het coach Henk Groener die zijn team door de onrust heen leidde. Hij liet het spel vertragen door de veel tijd ‘stelende’ spelverdeler Kim Naidzinavisius. Bij 22-24 op 3 minuten en 22 seconden van het einde (twee goals op rij van Jessy Kramer) leek er nog een Nederlandse kans op handen, maar de wedstrijd werd keurig uitgespeeld door de Duitse ploeg.

Groener, tussen 2009 en 2016 de grote man achter de opbouw van het Nederlandse topteam, bleek veel baat te hebben bij zijn grote kennis van de tegenstander. In time-outs sprak hij van ‘Kelly dit’ en ‘Lois dat’, daarmee aangevend dat hij wist wat er ging gebeuren als de Nederlandse aanval zich op zijn verdediging ging richten.

Uiteindelijk bleek Duitsland ook meer voordeel te hebben gehad van de twee oefenwedstrijden uit maart, in Groningen en Oldenburg. Met name in de tweede wedstrijd bleek Duitsland zijn voordeel in lengte te kunnen uitbuiten. Dat duel werd met 29-28 gewonnen. Wat daar ook uit kwam, was de kennis dat Nederland vooral op de schotvaardigheid van Estavana Polman drijft. Zij maakte in die twee oefenduels twintig goals. Zondag bleef Polman steken op twee doelpunten, ver beneden haar waardigheid.

Voor Nederland, zondag als ranglijstaanvoerder (4 punten) begonnen aan de hoofdronde, wachten nog twee opdrachten. Duitsland is de Nederlanders nu voorbij, met vijf punten. Als de nationale ploeg tegen Denemarken (maandag) en Zuid-Korea wel oogst, is de gewenste positie in de halve finale van Japan 2019 nog steeds in beeld. De beste twee van de hoofdronde (met zes ploegen per groep) gaan door naar die halve-eindstrijd.