Etappeverslag: Dumoulin probeert het maar Sky grijpt de macht

In een zinderende bergetappe brengt Tom Dumoulin de troon van Chris Froome even aan het wankelen. Maar uiteindelijk trekt diens miljoenenformatie toch aan het langste eind.

Tom Dumoulin (links) en Geraint Thomas. Foto Klaas Jan van der Weij

Het speelde al in zijn achterhoofd toen Tom Dumoulin het parcours van de Tour de France zag; deelname stond niet eens vast. De elfde etappe eindigt bergop in La Rosière, het Alpendorpje waar hij als jongetje had leren skiën.

Dit was een kans op een eerbetoon. Afgelopen voorjaar overleed zijn oom, de oom die er een chalet huurde en hem bijbracht hoe hij de latten in V-vorm moest plaatsen en hoe je het best druk kunt zetten om een bocht te maken. Dumoulins vader verloor twee weken daarvoor al een zus. Hier toeslaan, een ritwinst misschien of het klassement overhoop rijden, dat zou een mooi gebaar aan de familie zijn.

Het levert woensdag een zinderende etappe op, zelden vertoond in de laatste versies van de Tour de France. In de korte rit van 106 kilometer van Albertville naar La Rosière is het gedaan met de tronies van ondoorgrondelijkheid bij de klassementsrenners. Ze moeten kleur bekennen.

Movistar met de oude vos Alejandro Valverde is de eerste die met een coup de heerschappij van Sky probeert te breken, maar het is Dumoulin met zijn Sunweb-formatie die echt de troon van Chris Froome, viervoudig Tourwinnaar, even aan het wankelen krijgt.

Als de walmen van de verhitte strijd zijn opgetrokken, blijkt het toch het miljoenenensemble te zijn dat het laken volledig naar zich toe trekt. Geraint Thomas achterhaalt de weggereden Dumoulin, pakt de ritwinst en trekt op het podium de gele trui aan. Achter hem, op 1,25 seconden, staat nu Froome. Volgens Thomas verandert dat niks aan het kopmanschap in het team. ‘Chris is onze leider.’ Maar later volgt toch een voorbehoud. ‘We zullen het zien, het hangt van de koers af.’

Pijnlijke rug

Overhoop gaat de rangschikking zeker. Dumoulin maakt een reuzensprong van buiten de top 10 naar de derde plek, op 19 seconden achter Froome. Ook riant bij de eerste tien: Primoz Roglic (5) en Steven Kruijswijk (6), beiden van Lotto-Jumbo. Grote verliezer van de Nederlandse klassementsrenners is Bauke Mollema. Geplaagd door een pijnlijke rug, staat hij nu 23ste, op 13.45 van de gele trui.

Bij het hotel van Sunweb in een stil buurtje van La Rosière is het wachten op Dumoulin. Er zitten ook andere ploegen. Als een verdwaalde recreant passeert eerst Froome, moederziel alleen. Dan nog een eenzame fietser: Nairo Quintana. Hij bleek vandaag de beste van de trojka in Movistar. Valverde betaalde zijn putsch op de klim naar La Rosière. Mikel Landa, oud Sky-renner, verloor driekwart minuut op de Colombiaan.

Dan verschijnt Dumoulin. Hij schudt een bidon met hersteldrank. Het haar kleeft op het bezwete hoofd. ‘Ik ben helemaal naar de klote.’

De precieze uitvoering van de hommage aan de familie stond niet vast. ‘Het was een ingeving.’ Teamgenoot Søren Kragh Andersen had zich uit een grote groep koplopers laten uitzakken tot bij de favorieten toen die de top van de Cormet de Roselend naderden. Ze hadden de rit samen al gereden tijdens een hoogtestage in La Plagne. ‘Søren is echt een malloot in de afdaling. Ik wilde als eerste het smalle gedeelte opdraaien. Toen hadden we ineens een mooi gat.’ De teller tikte 93,5 kilometer per uur aan.

De aanval was, erkende hij, ook wel het loon van de verkenning. Hij zag er eerder nauwelijks het nut van in, een studie van profiel en video-opnamen van de klimmen van de dag waren genoeg. ‘Het was toch mooi om die kennis te hebben. Anders had ik het niet gedaan.’

Dumoulin is vooral trots op zijn team. Waar hij in de bergetappe van dinsdag weinig steun kreeg, bleven nu meer ploeggenoten tot op de voorlaatste klim in de buurt. ‘Zelfs Nikias Arndt met z’n 78 kilo was mee. De teleurstelling over het mindere presteren van gisteren is wel weggespoeld.’

Tijdritpositie

Op de slotklim moest hij het in zijn eentje doen. Op de vlakkere gedeelten nam hij zijn vertrouwde tijdritpositie aan, met de armen gevouwen over het midden van het stuur. Maar gaandeweg vertoonde zijn gelaat steeds meer sporen van de inspanning. ‘De laatste kilometers viel ik wat stil.’

Sky stelde orde op zaken. Eerst sprong Thomas naar Dumoulin toe. Toen de Welshman hem achterliet, kwam Froome nog langszij. Met een uiterste krachtsinspanning drukte Dumoulin bij de eindstreep nog zijn voorwiel voor de Brit. Maar er klinkt bij het hotel ook berusting. ‘Froome en Thomas zijn op dit moment misschien wel de beste renners in koers. Ik had hier graag willen winnen, maar het mocht niet zo zijn. Het was het bijna waard geweest.’

Even verderop zit Steven Kruijswijk op de rollers. Hij had in de laatste klim moeten passen, toen Sky versnelde. ‘Het was even lastig. Maar ik wist dat er nog een vlak stuk aankwam. Toen heb ik een ultieme sprint kunnen trekken om weer bij Primoz en Nibali te kunnen aansluiten. Voor mij was het een goede dag.’ De vraag was of hij weer de Steven Kruijswijk van de Giro in 2016 was, toen hij lang het roze droeg. Hij ontkent. ‘Dit is de Kruijswijk van de Tour van 2018.’