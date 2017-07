Etappe 12: Chris Froome zal zijn gele trui moeten verdedigen

Dat gebeurt in een speciale cabine, waar maar ruimte is voor een paar journalisten. De rest zit in een grote persruimte, waar de geletruidrager op tv-schermen te zien is. Om beurten worden vragen gesteld: een vanuit de cabine, een vanuit de persruimte.



Terwijl de rest van de ploeg alweer aan de herstelmaaltijden zit, misschien zelfs al warm gedoucht heeft, is de geletruidrager dus nog wel even bezig. Dumoulin was tijdens de Giro d'Italia soms wel twee tot drie uur later terug in het hotel dan zijn ploeggenoten.



Dus direct de eerste week de leiderstrui pakken? We snappen die ploegleiders wel als ze zeggen: liever niet.