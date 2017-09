Estavana Polman weet na matige rentree dat zij nog lang niet klaar is voor WK

De Deense coach, die haar vrije zaterdagen in Roemenië doorbrengt met handbalbeelden van gemiddeld zeven wedstrijden, was zo aardig om de drie maanden geleden bevallen Polman te laten meespelen. Bij haar club Esbjerg was zij ook al vier wedstrijden even in het veld geweest. Ze had de laatste weken driemaal daags met een persoonlijke trainer gewerkt. Polman meende in al haar optimisme al op weg te zijn naar een redelijke fitheid.



Daar bleek in de wedstrijd tegen Wit-Rusland nog niet veel van. De vrouw van 108 interlands en 379 doelpunten kreeg alleen een streepje in het vakje 'caps'. Treffers maakte ze niet. Ze schoot vier keer en raakte daarbij eenmaal de paal. De andere ballen werden moeiteloos gepareerd door Valiantsina Kumpel, de Wit-Russische doelvrouw die Nederland, bij vrije breaks, van een tiental zekere doelpunten beroofde.