Estafetteteams rekenen op kopstukken in strijd om olympische tickets

Churandy Martina in 2016 op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Beeld ANP

Kan Dafne Schippers (28) al de vruchten plukken van de luwte die ze opzocht door het indoorseizoen over te slaan? Wat is te verwachten van good old Churandy Martina (36) die vorig jaar tot zijn ontzetting moest vaststellen dat de Olympische Spelen in Tokio werden uitgesteld? Heeft Femke Bol (21) nog de topvorm waarin ze begin maart in het Poolse Torun naar twee EK-titels indoor snelde?

Het zijn in eerste aanleg niet de meest voor de hand liggende vragen aan de vooravond van een toernooi waarop louter estafettes worden gelopen en het collectief dus zwaarder weegt dan het individu. Het zijn wel de bekendste namen in de Nederlandse selectie van 24 atleten die dit weekend aan de start verschijnt van de World Relays in Chorzow, Polen. Het zijn bovendien in hun vierkoppige teams de snelste pionnen, met de aantekening dat dit voor Martina niet meer vanzelfsprekend is.

Kwalificaties

Afgezien van een strijd om de titel op de WK estafette, is het evenement ook om andere redenen belangrijk. Er staan kwalificaties op het spel voor zowel de Olympische Spelen in Tokio als de wereldkampioenschappen atletiek volgend jaar in Eugene, Verenigde Staten. Let ook op de stijging van de mixed relay in de hiërarchie. Nadat er in 2017 voor het eerst gemengde teams op de 4x400 meter deelnamen, stond het onderdeel in 2019 in Doha als primeur op een WK en debuteert het nummer deze zomer op olympisch niveau.

Dafne Schippers en coach Bart Bennema. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nederland heeft ambities. Twee ploegen plaatsten zich al in Doha, de 4x100 meter mannen (met Martina) en de 4x400 vrouwen (met Bol). ­Getracht wordt de afvaardiging naar Japan meer dan te verdubbelen: met de 4x100 meter vrouwen (met onder Schippers, Europees hordenkampioen Nadine Visser en Jamile Samuel, in het bezit van EK-brons op de 60 meter), de 4x400 mannen en de 4x400 gemengd. Ze moeten de finale halen om naar Tokio te gaan. Een plek bij de eerste tien verzekert tickets voor de WK. Wat helpt is dat de sterkste landen, de VS en Jamaica, besloten af te zien van deelname. Bondscoach Laurent Meuwly rekent op medailles en sluit goud op de 4x100 vrouwen niet uit. Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie onderstreept het belang. ‘Er valt genoeg te verdienen.’

Trainingskamp afgebroken

Volgens Roskam is de voorbereiding goed verlopen. Het trainingskamp in Belek, aan de Turkse zuidkust, moest weliswaar voortijdig worden afgebroken wegens een coronabesmetting in de ploeg, maar dat heeft weinig invloed gehad. ‘We hebben twee weken prima kunnen trainen.’ In vergelijking met vorige edities van het toernooi zijn er alleen wat minder wedstrijden geweest. Toen bivakkeerde de atletiekunie altijd enkele weken in Florida, waar meer gelegenheid was om krachtmetingen met andere nationaliteiten aan te gaan.

Europees kampioen Femke Bol zal zeker van start gaan in de gemengde 4x400 meter. Beeld Getty

Onder leiding van de Zwitser Meuwly is veel aandacht besteed aan de estafette. Waar volgens Roskam eerst nog vooral ‘op het oog en het gevoel’ werd gehandeld, wordt het hele proces van het overgeven van het stokje nu nauwgezet in kaart gebracht met data over acceleratie, snelheid en timing van de het aanreiken van het stokje. Roskam: ‘Dat is vooral van belang op de 4x100. Op de 4x400 staan de atleten gewoon rechtop op elkaar te wachten, maar op de sprint kijk je niet meer om als je vertrekt, je moet de hoogste snelheid bereiken aan het eind van het wisselvak en op dat moment moet je er blind op vertrouwen dat de ander in de buurt is, ‘pak!’ zegt en het stokje aanreikt. Dat gaat bij iedereen nogal eens mis.’

Nog niet vaststaat wie wanneer zal worden ingezet. Roskam sluit niet uit dat de beste lopers al zaterdag in de serie aan de bak moeten om in elk geval een finaleplaats en daarmee Tokio veilig te stellen. Aan het gemengde team op de 4x400 wordt veel waarde gehecht. Dat Europees kampioen Bol daarin van start gaat is wel zeker.

Aan de technisch directeur dan toch de vraag hoe het met de bekende namen uit de selectie is gesteld. Over Bol zijn ‘geen twijfels’. Op Martina ‘kun je eigenlijk in elke belangrijke wedstrijd wel rekenen’. Schippers ‘is fit, met haar rug gaat het goed’. Roskam: ‘Ik ben erg benieuwd.’