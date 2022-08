Estafettes zwemmen nieuw leven ingeblazen met oog op olympische aspiraties

Vreugde bij Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen na het winnen van de gouden medaille op de 4x200 meter vrije slag tijdens de EK zwemmen in Rome. Beeld Reuters

Nederlands zwemsucces op de estafette was jarenlang louter voorbehouden aan de vrouwen. Op de 4x100 meter vrije slag stonden de ‘Golden Girls’ van weleer op elk aansprekend toernooi garant voor een medaille. Met een hernieuwde focus op estafettezwemmen wil bondscoach Mark Faber op meerdere aflossingsnummers mondiaal gaan meestrijden. De komende jaren gaat de zwembond fors investeren in vijf olympische estafettes.

De estafettes die als speerpunt zijn aangewezen betreffen: de 4x100 vrij vrouwen, 4x200 vrij vrouwen, 4x100 wisselslag vrouwen, 4x100 wisselslag gemengd en de 4x100 vrij mannen. Deze estafettes kwamen boven water na een uitgebreide analyse van het veld, afgelopen voorjaar, door de zwemcoaches van het High Performance Centre. Faber: ‘We hebben gekeken naar estafettes waarin we potentie zien voor de toekomst, waar we echt in geloven. Niet alleen met het oog op de Olympische Spelen van Parijs over twee jaar, maar ook richting Los Angeles in 2028.’

De zwembond heeft ambitieuze plannen met betreffende estafettes. Kwalificatie voor de Spelen van Parijs in 2024 is het eerste doel (top 12 van de wereld), vier jaar later moeten de aflossingsploegen minstens finalewaardig zijn (top 8). Faber wijst erop dat er gaandeweg het proces verschillende evaluatiemogelijkheden zijn. ‘Er zitten echt nog wel een paar momenten van ‘go’ of ‘no go’ tussen. Het is mogelijk dat niet elke estafette het gaat halen, maar we gaan er hard aan trekken.’

Slim plan

Faber en zijn collega’s gaan de komende jaren tijdens trainingen veel meer aandacht besteden aan de estafettenummers. ‘Met een slim en afgemeten plan proberen we de mannen en vrouwen dichter bij elkaar te brengen’, licht Faber toe. ‘Estafettezwemmen wordt steeds tactischer. Met de juiste strategie, sterke overnames en een goede teamdynamiek kun je het verschil maken.’

De 49-jarige bondscoach wil ook meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de individuele zwemmers van een estafetteploeg. Zo heeft Nederland op de 4x100 vrij bij de vrouwen – na het zwempensioen van ‘Golden Girls’ Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk – weinig echte specialisten.

Marrit Steenbergen is van nature een 200 meter-zwemster, Kim Busch en Valerie van Roon zijn 50-meterspecialisten en Tessa Giele (vlinder) en Kira Toussaint (rugslag) hebben andere specialismen. ‘Al deze dames zullen specifieker moeten trainen op de 100 meter vrije slag en deze afstand in aanloop naar toernooien ook vaker moeten zwemmen in kleinere wedstrijden’, aldus Faber.

De hoofdcoach van het Nederlandse topzwemmen (hij volgde vorig jaar na de Olympische Spelen Marcel Wouda op) heeft het estafettezwemmen door de jaren heen zien veranderen. ‘Vroeger hadden we met Pieter van den Hoogenband één wereldtopper en namen we voor de estafette drie andere zwemmers mee. Nu zeggen we: je moet eerst voldoen aan de individuele standaard en daarna vormen we de estafette. Gezien de prestatiedichtheid is het ook niet meer mogelijk om op één uitzonderlijke zwemmer te leunen.’

Rijke oogst

Hoewel de Europese kampioenschappen in Rome niet het sterkst bezette zwemtoernooi van de afgelopen jaren vormen, presteert Nederland uitstekend op de aflossingsnummers. Op de zogenoemde ‘speerpunt-estafettes’ is de oogst tot nu toe tweemaal goud (4x200 vrij vrouwen en 4x100 wisselslag gemengd) en één keer brons (4x100 vrij vrouwen). Woensdag staat nog de 4x100 wisselslag vrouwen op het programma. Bovendien stuntte de gemengde wisselslagploeg afgelopen juni met WK-brons achter de grootmachten VS en Australië.

Eerder deze EK stond zelfs bondscoach Faber in het openluchtbad van Rome versteld van de prestatie van het piepjonge vrouwenkwartet op de 4x200 meter vrije slag; de estafette die Nederland na de Olympische Spelen van 2016 links had laten liggen. Janna van Kooten (17), Imani de Jong (20), Silke Holkenborg (20) en Marrit Steenbergen (22) haalden voor Nederland het eerste EK-goud ooit binnen op deze afstand. ‘Dit is een veelbelovend begin’, stelde Faber tevreden vast.