Esmee Visser zet dik uitroepteken bij prolongatie van titel op 3.000 meter bij EK Schaatsen

Esmee Visser. Beeld AP

In Heerenveen, voor eigen publiek, was Visser als favoriet aan de start verschenen. Ze had die druk gevoeld, maar niet zo erg als voor de NK afstanden van afgelopen december, toen ze ook als grootste kanshebber werd gezien. ‘Toen was ik twee weken gespannen. Nu heb ik veel minder lang zitten dubben, was ik veel meer ontspannen. Het kwam vanochtend alsnog, hoor. De druk ontwijk je niet.’

De nationale titels op de 3 en 5 kilometer van twee weken geleden hadden haar opgelucht. Bovendien had ze in de aanloop naar deze EK nog wat anders aan het hoofd: ze ging verhuizen. Van een kamer in een huurhuis dat ze deelde met andere schaatsers naar een eigen twee-onder-een-kapwoning. Een koophuis.

Er is veel veranderd in het leven van Visser, de afgelopen twee jaar. Eind 2017 brak ze plotseling door. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaatste ze zich op de 5 kilometer voor de Spelen in Pyeongchang, waar ze later de gouden plak zou pakken.

Op de 3 kilometer bij dat OKT behaalde ze een verdienstelijke vijfde plek. Omdat een aantal rijders die EK in Kolomna, de eerste Europese afstandskampioenschappen, oversloegen mocht Visser ernaartoe. Ze verraste vervolgens met de titel.

Ze was er wat verloren onder, toen. Haar enige internationale ervaring tot dat moment was een 5 kilometer in de B-divisie van een wereldbekerwedstrijd. Ze zat in Rusland zonder haar toenmalige trainer Remmelt Eldering en zonder ploeggenoten. Met teamleader Yvonne van Gennip vierde ze een beetje bedremmeld haar titel. ‘Het was allemaal heel onverwachts.’

Visser was in Kolomna op een trein gestapt die niet meer stoppen zou. Binnen een mum van tijd was ze olympisch kampioen en een paar maanden later fulltime schaatsprof. Het vereiste aanpassingen en het maakte haar soms onzeker. Zelfs na haar titeltprolongatie in Thialf klonk het door in haar verhaal. ‘Soms snap ik niet waarom ik nu maar zo’n klein beetje harder dan toen rijd.’

Ze traint doelmatiger dan ooit, is met alle kleine details bezig, maar dat vertaalt zich nog niet onmiddellijk naar veel snellere tijden. ‘Maar ja, de anderen rijden ook niet veel harder. Misschien is er een plafond dat niet oneindig is.’

Haar plafond lag bij de EK in Heerenveen in ieder geval hoog genoeg voor een klinkende zege. Ze was de enige die onder de 4 minuten reed. Tweede werd de Russische Natalia Voronina en derde de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Beiden reden 4.01,66, maar de Russische bleek in de duizendsten net wat sneller.

Voor Visser is de EK een mooie wedstrijd, maar vooral een tussenstap op weg naar de WK afstanden, die in februari in Salt Lake City worden verreden. Een wereldtitel ontbreekt immers nog op haar palmares.