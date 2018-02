Esmee Visser stunt met goud op de 5.000 meter, Van der Weijden grijpt net naast brons

Pas in de afgelopen maanden drukte de 22-jarige Visser haar neus voor het eerst aan het venster. Ze reed één wereldbekerwedstrijd, in de B-groep, en stond aan de start op de 3 kilometer bij de EK afstanden, waar veel vrouwen ontbraken. Ze trof haar tegenstandsters in Gangneung voor de eerste keer. 'Ik heb nog nul keer tegen deze meiden gereden. Het is mijn eerste echte contact met hen. Dat pakte goed uit', vertelde de olympisch kampioene bij de NOS.



Hoewel ze maar weinig ervaring heeft, liet ze op het olympisch kwalificatietoernooi en de EK afstanden al wel zien dat ze de kunst een race in te delen bijzonder goed beheerst. Op de Gangneung Oval vertrok ze relatief behoudend, maar bouwde naar het einde toe haar rondetijden af. Pas in de laatste ronde, toen ze probeerde haar laatste slagen extra krachtig te maken, noteerde ze haar eerste 33'er.



De jonge schaatsster, de enige Nederlandse niet-prof in Gangneung, kon op het middenterrein haar ogen niet geloven toen niemand onder haar tijd van 6.50,23 (baanrecord) bleek te kunnen rijden. Zelfs Martina Sáblíková, de beste op de afgelopen twee Winterspelen, redde het niet. De Tsjechische probeerde in de laatste ronde nog te versnellen, maar het mocht niet baten.