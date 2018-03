Erwin van de Looi geeft supporters hun zin en vertrekt bij Willem II

Onvrede

Het is jammer dat we het zo hard hebben moeten spelen, maar we zijn blij met de uitkomst

Van de Looi merkte dat het sentiment rond zijn persoon gekeerd was, nadat hij in januari aangaf aan het einde van dit seizoen de club te verlaten. Ook de vijftiende plek in de eredivisie en het matige spel zorgden voor onvrede bij de fans.



'Dit was al maanden aan de gang, zegt Vos. 'We hebben dit ook diverse keren aangegeven bij de clubleiding, maar hier werd niets mee gedaan. Niets ten nadele van de persoon Van de Looi, maar zijn vertrek is positief voor de club.'



Van de Looi: 'De supporters steken teveel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg. Dit helpt het team zeker niet in de komende beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt.'



Reinier Robbemond is aangesteld als interim-trainer en zal zaterdag op de bank zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV.