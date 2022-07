Ervaringsdeskundigen over hun eerste keer Alpe d’Huez: ‘Ik sloeg meteen op tilt’

Peloton beklimt Alpe d'Huez in de Tour van 2018. Beeld Getty Images

Hennie Kuiper: 1976, 24ste op 4.51 van winnaar Joop Zoetemelk

‘Ik had veel vertrouwen toen ik eraan begon. De vorm was er. Ik had die Tour een voor mijn doen heel behoorlijke proloog gereden. De vierde etappe, een rit van 258 kilometer van Le Touquet naar Bornem in België, had ik gewonnen. Ik had iets in gedachten waar ik al lang van droomde: ik kon die dag de gele trui pakken. Freddy Maertens was de leider in het algemeen klassement. Die kon sprinten, maar niet klimmen. Ik stond maar een paar minuten achter hem.

‘Nou komt het: al in de allereerste bocht, bocht 21, versnelde Gianbattista Baronchelli, een Italiaan. Ik sprong meteen op tilt. Het liep voor geen meter. Eenzaam ben ik naar boven gegaan, al snel volledig kapot. De emmer moest helemaal leeg. Kun je nagaan: Freddy Maertens kwam me zelfs nog voorbij. Achteraf heb ik maar één verklaring: het was stress. Pure stress. Joop Zoetemelk won die dag, die reed een geweldige Tour.

‘Je kunt met geen enkele berg spotten, dus ook niet met de Alpe d’Huez. Met een lengte van 14 kilometer valt niet te lachen. Maar het is natuurlijk een fantastische finale. Je moet gewoon heel goed zijn, wil je een rol spelen. Het publiek vond ik geweldig. Dat is op zulke momenten een twaalfde man. Ik voelde me als een artiest die optreedt. De adrenaline giert door je lijf.

‘Mijn ervaringen dat jaar hebben wel een rol gespeeld in mijn winst in 1977. Ik was nog altijd kwaad en teleurgesteld en uit op revanche. Jammer genoeg liet ik het de laatste 500 meter, toen de buit al binnen was, wat lopen. Ik was zo blij, ik ging de rit winnen, ik had mijn gram gehaald. Bernard Thévenet bleef me net voor in het klassement. Ik miste de gele trui op 8 seconden.’

Steven Rooks: 1986, 17de op 9.15 van winnaar Bernard Hinault

‘Mijn winst in 1988 was onvergetelijk, maar aan mijn debuut op de berg twee jaar eerder heb ik eigenlijk niet zoveel herinneringen. Het doel was zo weinig mogelijk schade op te lopen in het algemeen klassement. Het was de tijd dat ik aan het ontdekken was dat ik niet alleen op korte hellingen uit de voeten kon, maar ook langere klimmen kon verteren. Het was afzien, afzien, afzien. Die dag stond niet alleen de Alpe d’Huez op het programma, maar ook andere grappenmakers, de Madeleine en de Glandon. Het was de etappe waarin Greg Lemond en Bernard Hinault boven hand in hand over de finish gingen. Dat was inderdaad gespeelde vriendschap. Ik heb er niks van gezien.

‘De gekte was er toen ook, al heb ik het idee dat destijds het aandeel Nederlanders in het publiek groter was – door zeges van Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper en Peter Winnen was de berg echt van ons. Het publiek is nu internationaler. Ik had er niet echt last van. Je bent alleen maar in gevecht met jezelf. Ik heb er ook wel waardering voor. Het zijn de fans van de sport. Het motiveert als ze je naam roepen. Je hoort ook wat je achterstand nog is, wie er voor je zitten.

‘Ik vond het een overzichtelijke berg, toen. Een brede weg, redelijk vlak liggende bochten waar je even op adem kunt komen. Maar het begin is lastig. Er staat daar nauwelijks wind en als het warm is, zoals toen, voel je je snel afgeknepen. Het laatste open stuk valt vies tegen. Daar staat juist vaak een vervelend windje. Die eerste keer heeft me wel geholpen in 1988. Ik wist nu wat me te wachten stond, je slaat zo’n berg op in je geheugen.’

Erik Dekker: 1994, 104de op 26.16 van winnaar Roberto Conti

‘De klim was niet iets waar ik speciaal naar uitkeek. Natuurlijk kende je de verhalen, maar uiteindelijk is het gewoon ook een etappe en gewoon een berg en ook niet eens de lastigste. Het maakt nogal een verschil of je er tegenop moet na een vlakke aanloop of dat je al wat beklimmingen achter de rug hebt. Het eerste stuk is het zwaarst en ik herinner me dat ik gelijk op mijn adem trapte.

‘Ik heb ‘m vijf keer gedaan. Wat me het meest is bijgebleven is de klimtijdrit in 2004. Ik droeg toen de Nederlandse kampioenstrui, je was zeer herkenbaar in het rood-wit-blauw. Dat lawaai, de kakofonie, onvoorstelbaar. Ik had me voorgenomen ervan te genieten, maar dat is me niet gelukt. Intussen moet je wel doorfietsen.

‘Ik ben er in 2011 nog een keer als liefhebber geweest. Mijn schoonbroer stond boven met een camper, ik sliep ernaast in een tentje. Dan ervaar je toch wat beter de magie. Uit het dal hoor je langzaam het geluid omhoog komen. Het zwelt aan als de renners bocht 7 passeren, waar al die Nederlanders zitten. Ik ben iets naar beneden gereden, twee kilometer voor de finish, en zag Laurens ten Dam passeren. Die heb ik nog een blikje bier aangereikt. Dat heeft-ie volgens mij gewoon opgedronken.’

Laurens ten Dam: 2008, 31ste op 12.05 van winnaar Carlos Sastre.

‘Ik verwachtte er veel van. In 2003 had ik op de Alpe d’Huez de Marmotte gewonnen, een zware tocht voor liefhebbers. Ik stond in 2008 20ste in het klassement en ik dacht: als ik mijn best doe, kan ik een stapje naar boven maken. Vrienden van me waren gekomen in een camper waar ze allemaal rode bollen op had gespoten, die zouden ze ergens in de buurt van bocht 7 neerzetten. Mijn vriendin, nu mijn vrouw, was er, mijn vader en moeder en mijn broertje stonden ergens onderweg.

‘Het ging helemaal mis. Ik zat er meteen doorheen. Mijn maag speelde op, ik denk dat ik de avond ervoor iets veel te kouds heb gedronken. In de afdaling van de Galibier merkte ik al dat het niet goed zat. Ik heb die hele camper niet eens gezien, ik zag alleen sterretjes. De NOS interviewde me ’s avonds nog. Ik was kapot, leeg. Je ziet een lijkbleke renner, weggedoken onder een fleece mutsje.

‘Het is een lastige berg. Je komt er vanaf een behoorlijk lang vlak stuk op en dan is het direct: bàm, steil omhoog. Tom Dumoulin en ik zien die berg als een maat. De Mont Ventoux noemen we bijvoorbeeld anderhalve Alpe d’Huez. Een kortere klim is een tweederde Alpe d’Huez.

‘Ah ja, dat biertje van Erik Dekker, een paar jaar later. Ik geloof dat ik twee of drie slokjes heb genomen en het blikje daarna weg heb gemikt.’

Bauke Mollema: 2011, 25ste op 5.19 van winnaar Pierre Rolland

‘Het zou inderdaad wel leuk zijn om in de ontsnapping zitten, maar het is de vraag of het nut heeft dat ik tot het uiterste ga. Bij de vluchters zullen klimmers zitten, waartegen ik op die berg tekort ga komen. Bovendien zie ik mogelijkheden in de etappe de dag erna. Dus ik weet het nog niet.

Bij mijn eerste Tour gingen we Alpe d’Huez op. Daarna heb ik hem nog vier keer gereden. Ik herinner me die eerste goed, omdat ik omhoog reed met de beste mannen, samen met de Tourwinnaar van dat jaar, Cadel Evans. Dat was voor mij en mijn ploeg een verrassing. Maar na een kilometer ontplofte ik en ben rustig naar boven gegaan.

Nou ja, rustig... Niet alleen in bocht 7 staan heel veel Nederlandse fans, maar overal. Mijn familie stond er die eerste keer, mijn broer en mijn vriendin toen nog. Familie langs de kant, aanmoedigingen van al die Nederlanders: mij motiveert het zeker. Bocht 7 vind ik altijd heel gaaf door te rijden. Zo’n wal van geluid, ik krijg er altijd wel een kick van.

Het is wel een bijzondere klim, maar sinds ik daar rijd is de Tour er nooit beslist. Het is niet per se een heel moeilijke klim. Het eerste stuk is wat steiler en de laatste twee, drie kilometers zijn wat vlak. Hij is best wel een lange klim, drie kwartier, en vaak aan het eind van een hele zware etappe. Zeker dit jaar, dat hakt er echt wel in.

Maar doordat je zoveel te zien hebt en er zoveel Nederlanders zijn, gaat de tijd ook wel weer snel voorbij. Die Nederlanders zien me van ver aankomen. Ze zullen me wel aan mijn rijstijl herkennen.’

Fabio Jakobsen, 2022

‘Het is de rit die ik het meeste vrees. Ik kijk er ook wel naar uit. Ik hoop dat ik op de Alpe d’Huez een beetje kan genieten van al het volk, zeker in de Nederlandse bocht. Dat gaat me zeker wat doen.’