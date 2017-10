Ervaren Zonderland en durfal Deurloo plaatsen zich beiden voor EK-finale turnen

De aanwezigheid van twee Nederlanders in een grote finale is een primeur voor het nationale mannenturnen. Voor Zonderland (31) wordt het zijn zevende WK-finale. De laatste was in 2014 in China (Nanning), waar hij afgetekend de wereldtitel veroverde. Daarna vertoonde zijn loopbaan een grote dip, met een gemiste WK-finale in 2015 te Glasgow en een val in de olympische finale van vorig jaar in Rio.