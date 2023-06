Ervaren rot Jos van Emden verrast zichzelf met derde nationale titel in het tijdrijden

Jos van Emden op weg naar zijn derde Nederlandse titel tijdrijden: 2010, 2019 en dus 2023. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Voor het tweede jaar op rij wint een veteraan het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Was het vorig jaar debutant Bauke Mollema die op 35-jarige leeftijd eens iets nieuws wilde proberen, dit jaar ging de nationale titel naar een tijdritspecialist pur sang. Jos van Emden, 38 jaar, was tot ieders verrassing veruit de snelste op een 42 kilometer lang parcours in Nunspeet met start en finish in Elspeet.

‘Dit had ik niet gedacht’, stamelde Van Emden meteen nadat titelverdediger Mollema als laatste (en met de vijfde eindtijd) was gefinisht en duidelijk was dat Van Emden voor de derde keer in zijn carrière een jaar lang in tijdritten de rood-wit-blauwe trui aan mag trekken. ‘De mooiste die er is, op de regenboogtrui na dan. En dat op deze leeftijd en na jaren waarin ik geen echt goede tijdrit meer heb gereden.’

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

De tijdritspecialist van Jumbo-Visma - ‘en nu: de Tour, nee grapje’ - boekte woensdag in Elspeet de 14de zege uit zijn loopbaan. Op drie na zijn dat allemaal overwinningen in tijdritten. De meest memorabele daarvan is de afsluitende tijdrit van de Giro van 2017. Vriend Tom Dumoulin won de ronde, mede dankzij een uitstekende slotrit, Van Emden de laatste etappe, die tegen de klok.

Met Dumoulin, die vier keer de nationale titel in het tijdrijden won, is de grootste tegenstrever genoemd van Van Emden. Die won in 2010 zijn eerste titel. ‘Voor de tweede heb ik heel lang gevochten en ik greep er steeds naast. Want ja, ik liep vaak tegen Dumoulin aan.’ In 2019 lukte het.

En vier jaar later dus weer in wat mogelijk zijn laatste profjaar is, al valt niet uit te sluiten dat het resultaat van woensdag hem op andere gedachten brengt. ‘Ik had niet gedacht dat er nog een derde ooit bij zou komen.’

Volledig vlakke omloop

Van Emden was de snelste in een veld van veertig elitemannen die tweemaal een volledig vlakke en af en toe bochtige omloop van 21 kilometer aflegden. Het was de 28ste keer dat profs mee mochten doen aan dit NK; van 1991 tot en met 1994 streden alleen amateurs om de nationale titel. Stef Clement en Dumoulin zijn recordhouders in nationale titels: vier stuks.

Vorig jaar won tot zijn eigen verbazing Bauke Mollema, die dacht dat het ‘wel leuk’ zou zijn om eens te debuteren in het nationale tijdrijden. In Emmen versloeg hij titelverdediger Dumoulin, die nota bene twee keer olympisch zilver bemachtigde en een keer wereldkampioen werd in het tijdrijden. De winst van Mollema was niet nipt: de beste Nederlandse tijdrijder ooit gaf vorig jaar op het eveneens vlakke 30 kilometer lange traject een halve minuut toe op de winnaar.

Een opvallende verschijning op het podium in Emmen was ook de bijna twee meter lange Daan Hoole. De ploeggenoot van Mollema bij Trek liet vorig jaar op zijn derde plaats in de tijdrit enkele dagen later een even opvallende tweede plek in de wegwedstrijd volgen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat beide Trek-rijders dit seizoen tot dusverre nog niet erg succesvol zijn.

De 24-jarige Hoole reed een bevredigende tijdrit en werd tweede, Mollema dus vijfde, achter Sjoerd Bax (derde) en Marien Bogerd (vierde). De jonge Thymen Arensman (23), die een voortreffelijke Giro d’Italia reed waarin hij zesde werd, was enigszins favoriet, maar kwam er niet aan te pas in Nunspeet en eindigde als 16de.

Ervaring bleek meer waard

Al met al bleek de ervaring van Van Emden meer waard dan de jeugdigheid van zijn tegenstrevers. Niet dat hij zich kon voorstellen dat hij zou winnen toen hij woensdagochtend opstond. ‘Wel had ik de ambitie en onderweg zei ik tegen mezelf: misschien is dit wel een van je betere tijdritten.’

Hij kreeg van zijn coach Mathieu Heijboer te horen dat hij de snelste was na het eerste rondje. ‘Eerlijk gezegd had ik dat ook wel gedacht, zo hard als ik reed. De eerste 20 kilometer is normaal gesproken ook mijn sterke punt. Maar vandaag kwam dat dus pas op de helft. Mathieu werd daarna wel steeds enthousiaster. Met hem kan ik lezen en schrijven, dus ik wist: dit gaat goed.’

Na een omhelzing van Heijboer vroeg de coach aan zijn renner: ‘Weet je wat ik dacht na die eerste ronde?’ Van Emden hoefde daar niet over na te denken: ‘Te snel vertrokken, zeker.’ Precies, zei Heijboer. Die vrees had ook een moment door het hoofd van de tijdrijder gespookt. ‘Ik wist dat het tweede rondje vechten zou gaan worden. Maar ja, je moet het toch gewoon doen.’