Ervaren Kramnik ten onder aan overmoed

De Russische Vladimir Kramnik. Beeld ap

Noemenswaardig verschil in speelkracht is er tussen de twee oud-wereldkampioenen nooit geweest, al was er een uitschieter toen Anand in de WK-match in 2008 Kramnik met ruim verschil versloeg. Na bijna 25 jaar is de stand in de onderlinge klassieke winstpartijen precies gelijk: 11-11.

Dat evenwicht is in het lopende toernooi in Wijk aan Zee ver te zoeken. Anand speelt schaak als in zijn beste jaren en deelt met een score van 5,5 uit 8 de leiding in het klassement met Carlsen. Kramnik daarentegen is verzeild geraakt in een nachtmerrie. Na vier remises en vier nederlagen staat hij op de laatste plaats.

Roekeloosheid

Altijd, in voor- en tegenspoed, is Kramnik een optimist geweest, die vertrouwde op zijn inzicht en ervaring. Maar in dit toernooi is zijn optimisme omgeslagen in overmoed en roekeloosheid. Hij stuurt zijn legers naar voren zonder te letten op de veiligheid van zijn koning en krijgt keer op keer de kous op de kop.

In het afgelopen weekeinde leidde die kamikazestrategie tot twee nederlagen. Nadat Kramnik zaterdag tegen Anand eigenhandig zijn stelling onherstelbaar had verzwakt, kreeg hij zowaar een onverwachte herkansing. Toen die niet aan hem bleek besteed, viel het doek alsnog. Zondag begon hij tegen Duda opnieuw onvervaard aan een premature aanval. De counter van de Poolse kampioen was scherp en dodelijk.

Anand gaf de winst tegen Kramnik een passend vervolg door zondag de Azerbeidzjaan Mamedjarov te verslaan in een fraaie modelpartij. Althans, dat dachten de toeschouwers. Objectief en bescheiden als altijd nuanceerde Anand dat oordeel: ‘Het slot was elegant, maar als Mamedjarov me niet onnodig de kans had gegeven bij de 20ste zet de stelling open te breken, zou er weinig aan de hand zijn geweest.’