Ernstige hersenschade bij Ajax-speler Nouri, kans op herstel 'nihil'

Uit de diagnose van de artsen in het ziekenhuis in Innsbruck komt naar voren dat een groot deel van Nouri's hersenen niet meer functioneert als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer. Ajax meldt dat de kans op herstel 'nihil' is.



Algemeen directeur Edwin van der Sar is aangeslagen door het nieuws. 'Dit is het slechtst denkbare bericht. Het is verschrikkelijk. Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Voor hen is dit leed niet te beschrijven. De klap is hier bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we ook rekening moesten houden met dit scenario.'