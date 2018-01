Erkenning wereldrecord Coleman onzeker vanwege verkeerd startblok

Het is ook bij een negatieve testuitslag onzeker of het wereldrecord wordt erkend

Coleman is een groot sprinttalent. Hij liep vorig jaar als student de snelste seizoenstijd op de 100 meter: 9,82. Bij de WK atletiek greep hij net naast de winst. Hij werd in 9,94 seconde tweede achter winnaar Justin Gatlin (9,92). Coleman bleef Usain Bolt, in diens afscheidwedstrijd, wel eenhonderdste seconde voor.



'Ik wist altijd dat ik ongekende mogelijkheden had', zei Coleman tegen Reuters. Hij had Greene tijdens eerdere ontmoetingen al laten weten dat diens record niet veilig was. Vorig jaar liep hij al 6,45. Met die tijd werd hij Amerikaans studentkampioen. 'Ik vertelde Greene dat ik jacht maakte op zijn record. Hij zei dat hij geloofde in mijn mogelijkheden.' Coleman doet in maart mee aan de WK indoor in Birmingham.