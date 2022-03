Eritrese wielerheld Biniam Girmay vastbesloten op weg naar de wereldtitel

Biniam Girmay uit Eritrea: ‘In 2025 is het WK wielrennen in Rwanda. Daar wereldkampioen worden zou een enorme impuls geven aan het wielrennen in Afrika.’ Beeld BELGA

Biniam Girmay Hailu was net 18 jaar en ging door een hel. En de internationale wielerunie UCI dacht nog wel het bedje te hebben gespreid voor het talent uit Eritrea. De organisatie formeert jaarlijks klasjes van jonge renners buiten Europa om ze kennis te laten maken met wielrennen op het hoogste niveau en stopt ze in een appartementenblok pal naast het hoofdkantoor in het Zwitserse Aigle. Alles leek in 2018 geregeld voor de junior die eerder dat jaar in drie disciplines, weg, tijdrit en ploegentijdrit, Afrikaans kampioen was geworden. Training, professionele begeleiding, genoeg zakgeld, kost en inwoning; Girmay hoefde alleen aan fietsen te denken.

‘Ik haatte het’, zei de renner vorige week tegen de Belgische krant De Morgen. ‘Ik kwam thuis na mijn training, zat in mijn kamertje, altijd alleen. Het was heel eenzaam. Ik zag niemand, praatte met niemand, het eten was niet lekker, ik sprak de taal niet. Ik geloofde er niet meer in.’

Na honderd dagen eenzaamheid – ‘een groot offer, maar het maakt je wel hard als renner’ – wist Girmay het tij eigenhandig te keren in zijn eerste koers op Europese bodem. Dat hij de openingsetappe van een driedaagse Ardennenkoers won was niet eens het belangrijkste. Wat telde was dat hij in een sprint-a-deux een leeftijdgenoot versloeg die toen al (en nog steeds) als de nieuwe Eddy Merckx te boek stond: Remco Evenepoel. De eenzame Girmay had nog nooit van de Belg gehoord, totdat hij na zijn finish overal ‘you beat Remco!’ hoorde roepen.

Girmay werd opeens gezien en hervond het zelfvertrouwen waarmee hij naar Europa was gekomen, vastbesloten om te slagen als wielrenner. ‘Ik wil de eerste zwarte Afrikaan zijn die een klassieker wint’, kopte Het Laatste Nieuws vrijdag 18 maart. Twee weken later was het al zover: Girmay won zondag de 84ste editie van de Belgische voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem.

Wielrennen is populair in Eritrea

Wielrennen is populair onder de zes miljoen inwoners van Eritrea, vooral na wat er in 1939 gebeurde. De Italiaanse kolonisator van 1885 had de sport naar het land gebracht, maar de bevolking mocht alleen naar wedstrijden kijken, niet meedoen. Tot in 1939 die regel werd geschrapt en prompt thuisrijder Ghebremariam Gebru alle gelouterde Italianen versloeg en een nationale held werd. Wekelijks zijn er nu koersen waar duizenden toeschouwers op af komen en bij de Ronde van Italië, de Tour, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix zit het land voor de tv.

Zo ook Girmay, die uit angst van een fiets te vallen aanvankelijk voor voetballen koos, maar op zijn twaalfde de mountainbike van zijn oudere broer probeerde. Hij viel er vaak genoeg vanaf, maar de liefde was onvoorwaardelijk. Viervoudig wereldkampioen Peter Sagan werd zijn idool en op zijn 16de gaf zijn vader, wielerfanaat en eigenaar van een klein timmermansbedrijf, hem zijn eerste racefiets – ‘we waren niet arm, maar die fiets was heel duur’.

Zijn geboorteplaats, hoofdstad Asmara, ligt op 2400 meter. ‘Dat geeft mij een natuurlijk voordeel’, vertelt de renner in elk interview. ‘Het uithoudingsvermogen van Eritreeërs is uitzonderlijk.’ Het doet denken aan Colombia; ook wielergek, ook hooggelegen. Luis Herrera won in 1984 als eerste Colombiaan een Touretappe – naar Alpe d’Huez – maar het zou nog 35 jaar duren voordat Egan Bernal de Tour won.

Etappewinst in de Ronde van Frankrijk als eerste zwarte man is Girmays streven en hij droomt van 2025. ‘Dan is het WK wielrennen in Kigali, Rwanda. Daar wereldkampioen worden zou een enorme impuls geven aan het wielrennen in Afrika.’

Onderweg naar vrouw Salim

Hij was maandag onderweg naar vrouw Salim en dochter Leila waarmee hij maandenlang alleen met een slechte internetverbinding contact had gehad. ‘Ik mis ze heel erg’, zei Girmay zondag. In Eritrea traint hij tot mei op hoogte en rijdt dan de Giro, azend op etappewinst.

‘Ik zit nog niet aan mijn plafond’, verzekert Girmay die zegt te beschikken over ‘explosieve spiervezels’. ‘Daardoor kan ik ook goed sprinten.’ Daar geloofden zijn ploeggenoten van Intermarché-Wanty-Gobert niets van toen ze bij hun eerste kennismaking in augustus vorig jaar de dunne benen zagen van hun nieuwe, 1 meter 84 lange ploeggenoot. De sprintspecialist van de ploeg daagde Girmay uit voor een paar ‘bordjessprints’, maar bij elk plaatsnaambord kwam de Eritreeër als eerste over de denkbeeldige finishlijn.

Een paar weken later volgde zijn doorbraak bij het WK in Leuven. Girmay werd tweede bij de beloften op de weg en de vice-wereldkampioen kreeg een heldenonthaal in Asmara. ‘Er stonden misschien wel een miljoen mensen langs de weg toen ik in een open auto door de president werd onthaald.’

Grootste klapper

‘Biniam is ongecompliceerd’, vertelde Aike Visbeek, sportief-directeur van Intermarché, zondag met schorre stem na de emotioneel geladen overwinning van Girmay. Dat was niet alleen omdat het de grootste klapper van de ploeg was sinds de winst in de Amstel Gold Race van 2016. Het was vooral omdat in dat jaar in Gent-Wevelgem een renner van de ploeg, Antoine Demoitié, het leven liet na een val en een botsing met een motor.

‘Bini is gefocust, vertrouwt de mensen om zich heen, zet snel stappen en is heel dankbaar.’ Zijn belangrijkste kwaliteit: Girmay is ‘coachbaar’. Er zullen in Eritrea veel meer wielertalenten zijn ‘natuurlijke voordeel’ hebben, maar het nimmer redden in Europa. ‘Kracht en uithoudingsvermogen is maar een deel’, meent Girmay. ‘Het gaat ook om knokken voor je positie in het peloton, stuurvaardigheid, leren koersen op kleine wegen.’ Dat is allemaal te leren, zolang je maar per se wil slagen. Nadat hij de ‘Hel van Aigle’ had doorstaan was Girmay precies dat: vastbesloten.