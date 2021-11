Erin Jackson uit het snikhete Ocala in Florida blijkt toch van schaatsijs te houden

Erin Jackson juicht na het winnen van de tweede 500 meter. Beeld ANP

‘Wow, was ik hier maar eerder mee begonnen’, verzuchtte Erin Jackson een paar maanden voor de Olympische Spelen in Pyeonchang. Waarom had ze de stap van asfalt naar ijs niet eerder gemaakt?, vroeg de inlineskater zich af. Nog geen half jaar trainde ze op het snelle ijs in Salt Lake City, ze ging weliswaar met sprongen vooruit, maar de Winterspelen leken onbereikbaar. Tot ze tot ieders verrassing de kwalificatie won en toch naar Zuid-Korea mocht, een jaar na haar eerste slagen op het ijs.

Vier jaar na haar debuut weet ze, opnieuw in een olympisch seizoen, weer de ogen op haar gericht. De 29-jarige verraste in het Poolse Tomaszow Mazowiecki met haar eerste wereldbekerzege. Vrijdag verbeterde ze al het baanrecord op de 500 meter met een tijd van 37,61. Een dag later haalde ze daar nog zeshonderdste van af en won ze ook de tweede race.

In oktober reed ze in Salt Lake City met 37,08 ook al de snelste tijd van het jaar. Wat als deze vrouw inderdaad eerder was begonnen met schaatsen op ijs?

Dertig graden

Jacksons geboorteplaats Ocala in Florida lijkt op het eerste oog niet de meest logische plek om de basis te leggen voor een schaatscarrière. Het is er zelfs in de winter een graadje of 30 en de dichtstbijzijnde ijsbaan ligt op meer dan 100 kilometer.

Jackson moest dus wel beginnen op rolschaatsen. Eerst voor de lol op muziek, later ging ze ermee kunstrijden. Maar haar echte passie ontdekte ze pas nadat haar moeder in contact was gekomen met Renee Hildebrand, de vrouw die de reden is dat Ocala juist een uitstekende plek is voor iemand die wil uitgroeien tot een schaatstopper.

Moeder Rita Jackson raakte met haar aan de praat in een filiaal van Waffle House waar ze allebei vaak kwamen en ontdekte dat Hildebrand inline-schaatscoach was. Niet lang daarna reed Erin haar eerste rondjes op de Skate Away South roller rink.

Wat Jackson toen nog niet helemaal besefte: Hildebrand is niet zomaar een coach. Overdag werkt ze als fysiotherapeut, maar in de avonduren en in de weekenden helpt ze het ene na het na het andere talent naar de wereldtop. In het inlineschaatsen kent iedereen haar, maar veel van haar pupillen zijn ook doorgebroken op ijs.

Bowe en Mantia

De bekendsten zijn Britanny Bowe en Joey Mantia. Ook zij werden in Ocala geboren, deden mee aan de Winterspelen in Sotsji en Pyeonchang en wonnen vele WK-medailles. Bowe is bovendien met een tijd van 1.11,61 houdster van het wereldrecord op de 1.000 meter. Op die afstand won zij dit weekend ook de wereldbeker in Polen, haar 1.14,78 betekende een nieuw baanrecord. Mantia pakte het brons op de 1.500 meter.

Onder begeleiding van Nasty Nay – Hildebrand houdt van intensief trainen – groeide ook Jackson uit tot een inlinetopper. Ze won 12 medailles bij wereldkampioenschappen en 47 Amerikaanse titels. Maar inlineskaten is geen olympische sport, daarvoor moest ze de overstap naar ijs maken.

Bowe en Mantia deden dat al als tieners. Ze kenden het voorbeeld van Derek Parra en Chad Hedrick, die na skeelersucces olympisch goud wonnen in Salt Lake City en Turijn. Jackson stelde de switch lang uit. Ze hield echt van inlineskaten, was druk met haar studie materiaalkunde en techniek aan de Universiteit van Florida en deed daarnaast ook nog aan rollerderby, een ruwere variant van shorttrack op rolschaatsen.

Studententijd

‘Mijn hele studententijd was gewoon een gekkenhuis’, zei ze in een interview met Teen Vogue. Pas na haar afstuderen kwam er iets van rust. ‘En toen begon ik aan ijs te denken.’

Eind 2016 stond ze tijdens een Europese trip voor het eerst op ijs, 24 was ze al. En in het najaar van 2017 vertrok ze naar Salt Lake City voor een echt serieuze poging. Ze haalde als eerste zwarte schaatsster de Spelen, maar eindigde in Pyeonchang slechts als 24ste op de 500 meter. In de jaren daarna was haar grootste succes een zevende plek op de WK afstanden in 2020.

Vorig jaar raakte ze helemaal uit zicht. Zelf had ze geen corona, maar ‘iedereen’ in haar omgeving wel, waardoor ze lang in quarantaine moest. En ze ontbrak in de schaatsbubbel in Heerenveen vanwege een oogblessure na een ongelukje met een touw. Maar dat rotjaar heeft ze duidelijk van zich afgeschud en van de overstap naar het ijs heeft ze inmiddels geen spijt meer.

‘Ik maakte altijd de grap dat ik niet naar het ijs wilde omdat ik niet van kou hou’, zei ze tegen Teen Vogue. ‘Maar ik wist dat ik mezelf voor mijn kop zou slaan als ik het geen kans zou geven.’