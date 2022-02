Erin Jackson schaatst zich de geschiedenisboeken in als eerste Afro-Amerikaanse winnares van schaatsgoud

Erin Jackson viert haar olympische goud. Beeld AP

Erin Jackson kijkt niet graag naar sport. Ze zet zelden de tv aan om een wedstrijd te kijken. Kijken wilde ze liever ook niet naar de beelden die zondag de hele wereld overgingen, die van de olympische 500 meter die ze onverwacht won.

Jackson snelde in haar race naar 37,04. Ze was sneller dan Miho Takagi (37,12) uit Japan en Angelina Golikova (37,21) uit Rusland. Maar er moest nog één paar rijden: de Russin Olga Fatkoelina en de Poolse Andzelika Wójcik. Beiden zouden zomaar onder haar tijd kunnen duiken, vreesde Jackson.

Het gebeurde niet, bij lange na niet zelfs. Fatkoelina werd tiende, Wójcik elfde en Jackson bleef op één staan. ‘Ik ben normaal gesproken een behoorlijk kalm persoon’, zei de Amerikaanse na afloop, ‘maar nu moest ik meteen huilen, alle emoties kwamen vrij.’

Wit bolwerk

In de Verenigde Staten, waar het langebaanschaatsen een marginale sport is, wordt de overwinning van Jackson prominent gebracht. Het is de eerste gouden medaille op de lange baan sinds de 1.000-metertitel van Shani Davis in 2010. En Jackson is de eerste Afro-Amerikaanse winnares van schaatsgoud.

Ze is er blij mee dat haar huidskleur de krantenkoppen haalt, zei Jackson eerder deze winter. Het is nodig, want de wintersporten zijn een wit bolwerk. ‘Mensen zoals ik doen in de VS nauwelijks aan wintersport. Dus is zichtbaarheid belangrijk, relevant.’ Ze herhaalde het na haar gouden race. ‘Hopelijk heeft dit het effect dat meer minderheden wintersporten gaan beoefenen.’

Zelf was Jackson ook lang geen wintersporter. Ze deed aan inlineskaten, zoals wel meer kinderen in de buurt van Ocala, een stadje in Florida. Ze keek er als kind op tegen Joey Mantia en Brittany Bowe, die een paar jaar ouder waren dan zij, maar door dezelfde gepassioneerde coach Renee Hildebrand werden getraind. Jackson was getalenteerd. Ze werd 47 keer nationaal inlinekampioen en behaalde 12 WK-medailles.

Omdat Bowe en Mantia hun geluk beproefden op de klapschaatsen, keek ze in 2014 soms naar de Winterspelen in Sotsji. Het schaatsen kon haar weinig boeien; ze was alleen geïnteresseerd in de wedstrijden van haar skeelervrienden. Belangrijker dan de sport vond ze haar studie materiaalkunde, daar stak ze de meeste tijd en aandacht in. Ze studeerde af op keramische toepassingen in de tandheelkunde. ‘Ik ben eerst een nerd en pas daarna een topsporter.’

Zes jaar geleden pas maakte de 29-jarige uit Florida haar eerste slagen op het ijs. Dat deed ze in Dronten in de herfst van 2016. Ze was in Nederland om te inlineskaten en was door vriendin en collega-skeeleraar Bianca Roosenboom meegenomen naar de ijsbaan. Erg succesvol was het niet. De beelden, die online staan, tonen een wankelende en krabbelende Jackson. ‘Ik ben Bianca wel dankbaar voor die eerste stapjes.’

Ze hoefde zich niet te schamen voor de stroeve kennismaking met schaatsen, zei Bowe na afloop van de olympische 500 meter. ‘Bij de eerste slagen hebben wij inliners allesbehalve olympische kwaliteit.’ De twee sporten lijken misschien op elkaar, qua houding en spiergebruik, maar juist het voetenwerk wijkt af. Daarom is het moeilijk in te schatten wie de omschakeling van wieltjes naar ijzers goed verteren zal.

Bij Jackson zag Bowe het klikken in de aanloop naar de Spelen van 2018, bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden. Uit het niets reed haar plaatsgenoot zich in de selectie. In Pyeongchang werd Jackson 24ste op de 500 meter. Niet slecht voor iemand die op dat moment nog maar een paar maanden serieus op ijzers trainde.

Meer dan een dagdroom

Vorige winter voelde Jackson dat ze tegen een doorbraak aanhikte. Maar ze kon het niet in de praktijk laten zien. Bij een verhuizing schoot een elastiek los en de haak die eraan vastzat sloeg in haar oog. De schade moest met operaties worden hersteld. Ze kon de reis naar de Heerenveense coronabubbel, waar de enige internationale wedstrijden van die winter werden georganiseerd, niet maken. Even leek ze de WK nog te kunnen halen, maar een coronabesmetting van haar huisgenoot zette daar een streep door.

Deze winter keerde ze terug, beter dan ooit. Ze won de eerste drie wereldbekerwedstrijden van het seizoen met ruime marges. Ineens leek olympisch goud meer dan een dagdroom in een gekke bui. Maar juist op de kwalificatiewedstrijden ging het ditmaal helemaal mis. Ze maakte een flinke misslag en moest Kimi Goetz en Bowe voor zich dulden. En de VS waren van slechts twee plekken verzekerd.

Bowe, die zich ook voor de olympische 1.000 en 1.500 meter wist te plaatsen, kwam haar vriendin te hulp. Ze gaf haar eigen 500-meterticket door. Jackson zou veel meer kans hebben op de 500 meter, meende ze. Haar vrijgevigheid bleek de aanzet tot een olympisch sprookje. Jackson kon zich perfect voorbereiden en presteerde wat Bowe ondanks meerdere pogingen nooit is gelukt.

‘Ik was een klein deel van de puzzel’, zei Bowe die uiteindelijk als invaller ook op de 500 meter mocht starten. Zij werd slechts zestiende, maar won dankzij Jackson toch ook een beetje goud. ‘Ik ben zo trots op haar. Dit zijn mijn vierde Spelen en ik heb nooit goud gewonnen. Ik weet hoe moeilijk het is.’