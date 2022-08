Erik ten Hag trakteert Manchester op ‘total f***ball’ tegen Liverpool

Manchester United-trainer Erik ten Hag balt de vuist na afloop van het gewonnen duel (2-1) met rivaal Liverpool. De eerste competitiezege is een feit. Beeld Getty

Aan het einde van de warming-up voor de klassieker tussen Manchester United en Liverpool vond er een opmerkelijk tafereel plaats. Eenmaal opgewarmd omhelsde Cristiano Ronaldo televisie-analist Roy Keane. ‘Je staat niet in de basis’, zei zijn oude ploeggenoot. ‘Wat wil je dat ik doe?’, reageerde CR7. ‘Zorg dat je erin komt’, luidde het advies van Keane, een van de helden uit het Ferguson-tijdperk, waarna de Portugese maestro zich, samen met de stervelingen om hem heen, richting de kleedkamer begaf. Hij mocht uiteindelijk in de slotfase meespelen.

Een uur voor de wedstrijd was er een schok door Old Trafford gegaan. Hoewel fit verklaard, was de publiekslieveling van weleer door Ten Hag gepasseerd. En niet alleen hij. Ook de ervaren internationals Luke Shaw en aanvoerder Harry Maguire moesten de klassieker vanaf de zijlijn aanschouwen, twee spelers die ruim een jaar geleden nog zilver wonnen op het EK. Na de nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) had de Tukker genoeg gezien. Hij achtte het tijd om ‘zijn’ elftal op te stellen, zijn stempel te drukken op de club.

De enige echte oudgedienden die hij het veld instuurde, waren doelman David de Gea, Raphael Varane en de door hem binnengehaalde spelverdeler Christian Eriksen. In 1995 deed Alex Ferguson iets soortgelijks, toen hij een nieuwe lichting spelers een kans gaf. ‘Je wint niks met jonkies’, waren de beroemd geworden woorden die Alan Hansen destijds uitsprak bij Match of the Day. United won de dubbel en veroverde vier jaar later de Champions League.

Glimp van mooie toekomst

De landstitel is nog ver weg voor The Red Devils, maar ze gaven in een kolkend Theatre of Dreams een glimp van een mooie toekomst. Neem Tyrell Malacia, die voor het eerst in de basis stond. De 23 jarige oud-Feyenoorder hield Mo Salah in bedwang en stelde Trent Alexander-Arnold voor problemen. Naast hem zette Lisandro Martínez de topper binnen een minuut op scherp met een overtreding op Salah. De oud-Ajacied groeide uit tot een van de uitblinkers.

Voorin greep Anthony Elanga zijn kans in de spits, en aan zijn weerszijden toonden de doelpuntenmakers Marcus Rashford en Jadon Sancho eindelijk weer eens hoe goed ze kunnen voetballen. Zijn Cody Gakpo en/of Antony echt nodig? Achter het Engelse aanvalstrio schitterde Bruno Fernandes. Het was al eens gebleken dat de Portugees beter speelt zonder zijn beroemde landgenoot. Onder zijn aanvoerderschap deed Manchester United eindelijk het tweede deel van de clubnaam eer aan.

Een eenheid vormt ook de aanhang van de oude dame van Manchester. Terwijl Ten Hag af probeert te komen van de ego’s, begonnen de fans een wanhoopsoffensief tegen de Amerikaanse eigenaren, de Glazers die sinds hun overname, 17 jaar geleden, naar schatting anderhalf miljard pond uit de club hebben gehaald. Voor het duel tegen Liverpool marcheerden tienduizend boze fans over het nabijgelegen bedrijventerrein naar het stadion, dat er even oud uitziet als de naam suggereert.

Strijd tegen de Glazers

‘We worden gegijzeld,’ zegt de 44-jarige kok Gavin Hart, behangen met een geel-groene protestsjaal en een rode cape. Op een van zijn kuiten is het clubwapen gegraveerd. Hij werd om de hoek van het stadion geboren, waar hij als peuter voor het eerst kwam, met zijn opa. ‘De club is de passie van mijn leven en het doet pijn dat we worden kaalgeplukt. De strijd tegen de Glazers is de belangrijkste strijd die we nu voeren. Het gaat om de ziel van de club. Of we tegen Liverpool gaan winnen? Natuurlijk. Met 3-1.’

Zo natuurlijk is dat de laatste jaren niet geweest. Na het Ferguson-tijdperk is Manchester overvleugeld door Liverpool, met als dieptepunt de 5-0-nederlaag afgelopen seizoen, gevolgd door een 4-0 op Anfield. Met berouw zal United terugkijken naar 2015 toen Liverpool sneller handelde hij het verleiden van de Duitse manager Jürgen Klopp. Bij zijn eerste persconferentie erkende Ten Hag dat het gat tussen zijn club en de rivalen Liverpool en City groot is, maar dat dingen zomaar kunnen veranderen.

Schaatser Van Dijk

Tijdens de voorbereiding wist Manchester met 4-0 te winnen van Liverpool. Daaraan kon niet te veel waarde worden gehecht, omdat Klopp een B-team het veld in had gestuurd. Maar bij het competitietreffen was het niet Manchester dat problemen bleek te hebben, maar Liverpool dat nu twee punten uit drie wedstrijden heeft. Vooral het zwakke optreden van Virgil van Dijk was opmerkelijk. De Nederlander kreeg de volle laag van James Milner omdat hij bij de openingsgoal als een soort schaatser met de armen op de rug stond opgesteld.

In plaats van vrees te tonen voor Liverpool, dat in 2022 nog geen competitiewedstrijd had verloren, grepen de United-spelers het bezoek van de aartsrivaal aan om een signaal af te geven. Het was ook een motie van vertrouwen in hun manager, die ondanks de eerste nederlagen ook de sympathie van de fans heeft. Ten Hag zelf was dolblij dat zijn gok had gewerkt en schokte Engelse tv-kijkers met zijn bewering dat zijn spelers ‘fucking good football’ kunnen spelen, een hedendaagse versie van Ruud Gullits ‘sexy football’. Hiermee maakte Ten Hag de Engelse pers dolblij. ‘Total f***ball’, kopte een van de kranten.