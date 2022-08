Erik ten Hag plukt maar eens aan zijn baard tijdens de dikke nederlaag van Manchester United

Twee mannen pulken aan hun baard, als alternatief voor mannen die verder niet met de handen in het haar kunnen zitten. Ze durven elkaar nauwelijks aan te kijken. In verbijstering, met angst in de ogen, proberen ze te analyseren waar niets meer te analyseren valt.

Brentford - Manchester United staat 4-0 na 35 minuten, na blunders die elk geloof uit de ploeg rammen, elke overtuiging. Een van de baardplukkers, assistent-trainer Mitchell van der Gaag van United, heeft een oortje in. Hij staat in rechtstreeks contact met iemand boven op de tribune, terwijl zelfs van boven niets goeds meer kan komen. Hoofd-baardplukker Erik ten Hag geeft de Engelse term ‘understatement’ een nieuwe definitie door na afloop tegen de BBC te zeggen dat deze start zijn baan bij United ‘niet makkelijker maakt’.

Typerend is ook het gezicht van Donny van de Beek, invaller in de 87ste minuut. Hij voetbalt als een geest. Lijkbleek, mismoedig, hollend van plek naar plek, telkens reikend tot ergens in de buurt van de bal. Doelman De Gea excuseert zich voor grove fouten. Ronaldo, als de verongelijktheid zelve azend op een late transfer in augustus, laat zich voor de 1-0 de bal ontfutselen en gaat als een zielig jongetje tegen de grond. Hij grijpt naar zijn enkel, terwijl hij niet is geraakt.

Hoe slecht het ook is, twee duels met nul punten, Ten Hag is ook keihard geconfronteerd met wanbeleid door de jaren heen. Toen hij halverwege seizoen 2017-2018 naar Ajax kwam, wist hij een half jaar later wat hem na de titel van PSV te doen stond. Weerbaarheid en ervaring inkopen. Ajax eindigt in Nederland vrijwel altijd minimaal als tweede. De stap naar plek 1 was relatief eenvoudig te verwezenlijken. Ajax gooide zijn financiële beleid om, zodat de club niets aan het toeval hoefde over te laten.

Het was hartstikke knap wat hij deed, vooral omdat prestaties gepaard gingen met mooi voetbal. Alleen: de wereld van United is totaal onvergelijkbaar. Engeland is het koopcentrum van de voetbalwereld, de soms cynische biotoop van totale vercommercialisering. Natuurlijk zijn Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City) toptrainers, maar ze hebben tientallen, zelfs honderden miljoenen mogen uitgeven aan gerichte aankopen, met dank aan uitgekiend beleid. Ze hoeven nooit echt te bouwen, want hun elftallen blijven over het algemeen bij elkaar.

Dat is een immens verschil met United, dat op lichtjaren achterstand is gezet. Organisatorisch, commercieel, sportief. Die kloof is niet even te dichten met Malacia, Martinez en Eriksen, om een dwarsstraat te noemen. Daarvoor is zwaar geschut nodig. Een revolutie. Ten Hag had op de transfermarkt een ongelooflijke slag moeten slaan om ook maar enigszins aan te sluiten bij de topclubs. Dat is hem niet gelukt, tenzij United in de laatste weken van de transfermarkt halve wonderen verricht.

Op een warme zaterdag in het stadion van Brentford, bij 4-0, wrijft Erik ten Hag langs zijn neus, zoals Wickie de Viking vroeger deed. Bij de jonge Noorman uit de kinderserie was het gebaar een teken van een briljant idee. Het wrijven van Ten Hag zal wel toeval zijn geweest.