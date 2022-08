Erik ten Hag moet voor stabiliteit gaan zorgen bij Manchester United, analoog aan aartsvijand Liverpool

De nieuwe roerganger Erik ten Hag op Old Trafford. De oud-trainer van Ajax staat voor de gigantische taak om met United weer aansluiting te vinden bij de top van de Premier League. Beeld ANP / EPA

Terugkeren als grootmacht, na een genadeloze val uit de top. Dat is de missie van Erik ten Hag bij Manchester United. Het is nog net geen Mission: Impossible, maar makkelijk wordt het allerminst. In de negen jaar sinds het pensioen van de legendarische Sir Alex Ferguson versleet de club al zeven managers, waaronder grootheden als Louis van Gaal en José Mourinho.

Toch is er een blauwdruk voor Ten Hag bij deze enorme klus. Immers, Manchester Uniteds aartsrivaal Liverpool is uit een dieper dal geklommen, en behoort nu tot de elite van het topvoetbal. De comeback van Liverpool leunt op drie pijlers.

Slimme rekrutering

In de voorbije negen kampioenschapsloze seizoenen gaf Manchester United 1,35 miljard – juist, miljard – euro uit aan transfersommen. Een duizelingwekkend gegeven, al helemaal gezien het feit dat de club vorig seizoen op 35 punten achterstand van voormalig kleiner broertje Manchester City eindigde.

Het enorme uitgavenpatroon is vooral het gevolg van bijna jaarlijkse koerswijzigingen bij Manchester United. Een nieuw seizoen brengt vrijwel elke keer een nieuwe trainer, die op zijn beurt weer nieuwe spelers vereist, aangezien de spelersgroep van het vorige seizoen niet afdoende bleek om de baan van zijn voorganger te behouden. Deze cyclus van symptoombestrijding levert een onbegrijpelijke selectie op: voor buitenstaanders is het al tijden niet meer duidelijk of Manchester United nu juist inzet op verjonging of ervaring, op knokvoetbal of verfijnd positiespel, op supersterren of het collectief.

Het contrast met Liverpool kan haast niet groter. Sinds de toentertijd verlieslijdende club in 2010 werd opgekocht door het Amerikaanse consortium Fenway Sports Group, is de clubstrategie volledig transparant. De collectie Amerikaanse investeerders – waaronder Liverpools huidige eigenaar John Henry en NBA-superster LeBron James – bezitten in hun eigen land de honkbalploeg Boston Red Sox, en namen de wijsheden uit het Major League Baseball mee naar Engeland. Vanaf 2010 werd Liverpool een van de eerste grote Europese voetbalclubs waar het gebruik van data leidend werd in het scoutingsproces.

Met behulp van statistische analyses kwam Liverpool keer op keer bij spelers uit die op de oververhitte transfermarkt alsnog ondergewaardeerd werden. De voorhoede van de voorbije jaren is hier het beste voorbeeld van. Roberto Firmino (afkomstig van Hoffenheim), Mohamed Salah (AS Roma) en Sadio Mané (Southampton) waren elk seizoen uitblinker bij Europese subtoppers. Als mid-twintigers waren ze ervaren genoeg om een staat van dienst te hebben opgebouwd, maar jong genoeg om hun beste piekjaren nog voor zich te hebben. De drie aanvallers moesten flink wat kosten (ca. 40 miljoen per speler), maar de onderliggende data van hun spel lieten zien dat ze eender presteerden als een speler die toentertijd 70 tot 90 miljoen euro zou hebben gekost.

Als pionier op datagebied hanteerde Liverpool een vrij letterlijke Moneyball-strategie: deal na deal betaalde de club nét wat lagere bedragen dan je doorgaans voor vergelijkbare spelers moest ophoesten. Manchester United zag zich juist geregeld genoodzaakt in de slotweek van de transferwindow een overbetaalde haastaankoop te doen.

Stijlvaste toptrainer

Maar de belangrijkste aanwinst die Liverpool tijdens zijn wederopbouw binnenhaalde, was natuurlijk Jürgen Klopp. ‘Ik wil dat mijn teams een speelstijl hanteren waarbij het vanzelfsprekend is dat het thuispubliek meegaat in de opwinding’, zei Klopp tijdens zijn laatste sollicitatieronde.

En zo geschiedde. Sinds zijn komst in 2015 is het snel, sneller, snelst op Anfield Road. Liverpool speelt in een herkenbare stijl, waarbij het team collectief en continu druk naar voren zet op de tegenstander. ‘De pressing is onze belangrijkste spelmaker. Wij willen wedstrijden ook kunnen domineren op momenten dat we de bal niet zelf in het bezit hebben’, vatte Klopp eens zijn speelwijze samen.

Het is lang geleden dat Manchester United herkenbaar speelde. Gezien het feit dat Ten Hags eerste drie versterkingen – Lisandro Martínez (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord) en Christian Eriksen (ex-Ajax) – allemaal een eredivisieverleden hebben, lijkt hij niet al te veel af te willen wijken van zijn Amsterdamse speelwijze.

Maar ook bij Klopps ‘rock-’n-roll-voetbal’ duurde het even voordat zijn ploeg de nieuwe spelprincipes onder de knie kreeg. Manchester United moet nu bewijzen dat het met Ten Hag ook tot geduld in staat is, in tegenstelling tot het recente verleden.

Continuïteit

Want de lange adem is het geheime wapen van Liverpool gebleken. Klopp en consorten denken niet alleen aan het huidige seizoen, maar ook aan de jaren erna. Dat bewijzen de laatste transfers.

Waar linksbuiten Mané (inmiddels Bayern München) bezig was met een vertrek, het beste eraf leek bij spits Firmino en rechtsbuiten Salah in een langdurige onderhandeling over contractverlenging was verwikkeld, bouwde Liverpool in de schaduw van dit trio aan een nieuwe sterrenvoorhoede. De in 2020 aangetrokken Diogo Jota (25, Wolverhampton) speelde zich gaandeweg het vorige seizoen in de basis, recente winteraankoop Luis Díaz (25, Porto) was vanaf dag één een hit en voortaan moet Darwin Núnez (23, Benfica) voor de goals zorgen.

Als Manchester United ook weer tot het punt komt waar het zich tegelijkertijd met het heden en de toekomst kan bezighouden, zal Ten Hag zijn geslaagd waarin zeven voorgangers faalden: stabiliteit brengen op Old Trafford.