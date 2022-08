Erik ten Hag debuteert op Old Trafford met pijnlijke nederlaag en gunt Ronaldo slechts invalbeurt

Manchester United-trainer Erik ten Hag (r) gebruikt Cristiano Ronaldo slechts als invaller. Ook de Portugese superster kan niet voorkomen dat de thuisploeg met 2-1 verliest van Brighton. Beeld ANP / EPA

Precies drie maanden geleden bereikte Manchester United het dieptepunt van een rampzalig seizoen toen het op de laatste speeldag met 4-0 werd afgestraft door Brighton & Hove Albion. Voorin liep Ronaldo zich indertijd te ergeren aan zijn ploeggenoten. Hoewel hij topscorer werd en menig punt binnenhaalde, was zijn nostalgische terugkeer naar het oude nest op een teleurstelling uitgelopen. Manchester United eindigde op een zesde plek. De Portugees besloot weg te gaan. Op zijn oude voetbaldag wil hij immers Champions League spelen, de competitie waar het merk CR7 thuishoort.

Drie maanden later betrad Ronaldo als laatste het veld van Old Trafford, voor de warming-up. Met de reserves. Ondanks het ontbreken van de aangewezen spits Anthony Martial en het feit dat Ronaldo zichzelf via sociale media wedstrijdfit had verklaard, had Ten Hag besloten de sikkeneurige ster geen basisplek te gunnen. Ronaldo had vrijwel de gehele voorbereiding aan zich voorbij laten gaan en was vorige week, na tot zijn woede te zijn gewisseld in het oefenduel met Rayo Vallecano, tijdens de tweede helft lekker naar huis gegaan. Om de verkeersdrukte voor te zijn.

Noodmaatregel

Aan het einde van de eerste helft tegen Brighton kregen de vele United-fans met Ronaldo-shirtjes alsnog hun idool te zien: Ten Hag had de nummer 7 gemaand om warm te lopen. De reden voor deze noodmaatregel was simpel: Manchester, spelend met Christian Eriksen als valse spits, was net als in het voorjaar weggespeeld door Brighton. Sterker, reeds na twintig seconden spelen was de bal al bijna in het doel van David de Gea beland, nadat een treuzelende Diogo Dalot de bal nabij de rand van de eigen zestien had ingeleverd bij Leandro Trossard. De Belg vond het zijnet.

Daarmee was de toon gezet van Ten Hags debuut. In een warm Manchester speelde United loom en lethargisch. Op het middenveld opereerden Fred en Scott McTominay – samen spottend ‘McFred’ genoemd – even slecht als afgelopen seizoen. Donny van de Beek, als vanouds op de bank, moet zich hebben verbeten. Op de volle tribunes zal menig United-fan de vraag hebben gesteld waarom Harry Maguire nog steeds aanvoerder is en de verdediging leidt. In Barcelona zal Frenkie de Jong het gelijk van zijn beslissing om Manchester te mijden bevestigd hebben gezien.

Brighton, dat deze zomer twee van zijn beste spelers heeft verloren, tikte naar hartenlust, wat leidde tot twee treffers van Pascal Gross, de Duitser die ook een hoofdrol had gespeeld bij de genoemde 4-0. De tweede goal was een juweeltje, een teamdoelpunt dat begon met een speels hakje bij de eigen hoekvlag. Acht minuten na rust kwam Ronaldo er eindelijk in, onder boegroep en gejuich. Old Trafford hoopte dat de man die zichzelf als koning van Manchester beschouwt, de rol van reddende engel kon spelen. Eriksen zakte terug naar het vertrouwde middenveld.

Urgentie en richting

Het spel van United kreeg meer urgentie en richting, al kwamen de gasten er soms gevaarlijk uit. Brighton had een strafschop moeten hebben toen Lisandro Martínez, die verdienstelijk debuteerde, de gevaarlijke Danny Welbeck onbesuisd omver liep. Ruim twintig minuten voor het einde kwam de spanning terug in de wedstrijd toen Manchester de aansluitingstreffer scoorde, een rommeldoelpunt dat op naam kwam van Brightons Alex Mac Allister. Even leken The Seagulls van streek te zijn, maar het team van Graham Potter, de beste Engelse manager, wist zich te herpakken.

Ten Hag probeerde van alles. Hij bracht Van de Beek erin, alsmede het Spaanse supertalent Alejandro Garnacho. Op de valreep maakte ook oud-Feyenoorder Tyrell Malacia zijn debuut. Voorin liep Ronaldo er wat verloren bij, wachtend op een pass om af te ronden of een voorzet om in te koppen. Zelf gaf hij Marcus Rashford een niet te missen voorzet, maar de aanvaller wist hem toch te missen. Martinez kreeg een uitstekende mogelijkheid om de 2-2 te maken, maar zijn uithaal werd geblokkeerd door Brighton-aanvoerder Lewis Dunk. Het was de laatste kans.

Tijdens de voorbereiding gloorde er hoop bij de Mancunians. De discipline was teruggekeerd, de conditie verbeterd en afgeschreven spelers grepen een tweede kans. In Thailand werd aartsrivaal Liverpool zelfs met 4-0 verslagen. Bij kraampjes langs de Sir Matt Busby Way waren Ten Hag-sjaaltjes te koop. Eén zwaluw maakt echter geen zomer, zo is gebleken in een wedstrijd tegen een goed op elkaar ingespeeld team. De pijnlijke nederlaag roept herinneringen op aan het debuut van Louis van Gaal, die acht jaar geleden met 2-1 verloor van Swansea City, alias The Swans.

Dit keer waren het De Zeemeeuwen die Hollands glorie in de weg stonden.